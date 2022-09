Megnéznél egy filmet, amit szó szerinti köpködés, illetve egy szerelmi háromszög előz meg, és amiben csak a nőknek van orgazmusa?

A velencei filmfesztiválon hétfőn nem a bemutatott filmek és még csak nem is a vörös szőnyeges ruhák izgatták fel igazán a közönséget, hanem az a videó, amin úgy tűnik, hogy Harry Styles (brit énekes és most már színész is), megérkezve filmje vetítésére, leül Chris Pine (amerikai színész) mellé, de még mielőtt leülne, úgy tűnik, hogy leköpi Pine-t, aki pár másodpercig zavartan néz az ölébe, majd abbahagyja a tapsolást és elmosolyodik.

Pine sajtósa tagadta, hogy köpködés történt volna, szerinte ez csak „egy furcsa online illúzió” volt. De akármelyik híresember köpött vagy nem köpött a filmfesztiválon, a lényeg, hogy ez csak egy aprócska csúcspontja a Don't Worry Darling című film egyre inkább kellemetlen, sőt katasztrofálisnak mondható sajtókörútjának. A Don't Worry Darling szeptember 22. után kerül a mozikba, rövid leírása alapján egy pszichológiai thriller egy feleségről, aki rájön, hogy az idilli élete nem is annyira idilli. Az előzetes, illetve az eddig megjelent kritikák alapján a film a Stepfordi feleségek találkozása A szolgálólány meséjével, a Mad Men és a Truman Show hangulatában.

Ennyivel viszonylag könnyű meghozni bárki kedvét egy mozijegy megvásárlásához, de ugyanilyen könnyű elvenni azzal, hogy míg a stáb egyik fele görcsösen próbál egyszerre drámázni és elkerülni a drámát, hogy mindenki a filmre figyeljen, addig a főszereplő Florence Pugh úgy csinál, mintha soha még csak a közelében se járt volna a filmnek.

És akkor még nem is említettem, hogy van itt még a háttérben egy kis szerelmi háromszög, folyamatos dobálózás a nők orgazmusával, egy ponton pedig belépett (pontosabban visszalépett) a képbe Shia LaBeouf is, akit Hollywood a bántalmazási ügye miatt már kizárt köreiből. De haladjunk szépen sorban.

Válás, női orgazmus, gyermekelhelyezési per

A film rendezője, Olivia Wilde évekig volt Jason Sudeikis felesége, klasszik hollywoodi álompár voltak, egymástól függetlenül is sikeresek és híresek. A sokáig csak színészként ismert Wilde 2019-ben lett rendező Booksmart című filmjével, aztán lecsapott a Don't Worry Darling forgatókönyvére, és 2020 áprilisában már be is jelentették, hogy a film két főszereplője Florence Pugh és Shia LaBeouf lesznek. Eközben bemutatták Sudeikis Ted Lasso című sorozatát, mindkettejük karrierje csodásan alakult, tovább lehetett imádni a celebpárt.

Aztán 2020 novemberében a semmiből bejelentették, hogy elválnak. Alig két hónappal azután, hogy Wilde állítása szerint kirakta LaBeoufot a filmből – miután a színészt volt barátnője, FKA Twigs párkapcsolati erőszakkal vádolta meg –, LaBeouf helyére pedig bepakolta a karrierjét brit tinisztárként indító Harry Stylest. Ez csak azért lényeges, mert 2021 januárjában Wilde-ot és Stylest már kézenfogva fotózták egy közös ismerősük esküvőjén.

Az nem derült ki, hogy Wilde és filmje egyik főszereplője mikor jöttek össze, mindenesetre a film forgatása csak februárban fejeződött be, vagyis a munka alatt már együtt voltak. Wilde hónapokkal a forgatás befejezése után egy a Vogue-nak adott interjúban bár Styles nevét nem említette, úgy fogalmazott, „amikor igazán boldog vagy, nem számít, mit gondolnak rólad mások. Csak az számít, ami valódi, és amit illetve akit szeretsz”. Ezen túl a vele készült interjúkban, például abban, amit a Varietynek adott, leginkább arról beszélt, hogy ebben a filmben csak a nőknek van orgazmusuk, a férfiaknak nem. Illetve hogy manapság szerinte csak „queer filmekben” mutatják be rendesen a „női gyönyört”, a hetero filmes szexjelenetekben pedig mindig csak a férfiakra koncentrálnak. Ide még vissza fogunk térni, de közben foglalkozzunk azzal, hogy mi történt 2022 áprilisában, amikor Wilde már a filmet népszerűsítette Las Vegasban a CinemaCon-on. A színpadon beszélt, amikor egy futár átadott neki egy borítékot, amiben mint később kiderült, a Sudeikis által küldött gyermekelhelyezési papírok voltak. Wilde ezt követően látványosan felháborodott, és egyre inkább úgy tűnt, hogy válása Sudeikisszel közel sem volt olyan barátságos és jó hangulatú, mint ahogy arról korábban beszámoltak. Wilde úgy érezte, a Varietynek adott nagyinterjújában is rendesen ki kell fejtenie ezt a magánéleti vonalat azzal, hogy elmondta: „Nem véletlenül hagytam ott azt a kapcsolatot.”

Jó, de hol van Florence Pugh?

A köpködés és a szerelmi háromszög mellett viszonylag könnyű volt elfelejteni, hogy a Don't Worry Darlinghoz van némi köze Florence Pugh-nak is, de ebben közrejátszott a színész inaktivitása is, Pugh ugyanis hónapok óta úgy tesz, mintha soha semmi köze nem lett volna a filmhez. Aztán ha mégis megszólal, úgy tűnik, mintha beszólna Wilde-nak. Legalábbis a Harper's Bazaarnak, amikor a Wilde által is sokat említett szexjelenetekről kérdezték, azt mondta:

„Amikor csak a szexjeleneteiddel foglalkoznak, vagy azzal, hogy a világ leghíresebb embere nyal ki... hát mi nem ezért csináljuk. Én nem ezért vagyok ebben az iparban. (...) Nyilvánvaló, hogy a világ legnagyobb popsztárjának szerepeltetésével lesznek ilyen kérdések. De nem erről akarok beszélni, mert ez a film jobb ennél. És azok az emberek is jobbak ennél, akik ezt a filmet készítették.”

A hivatalos magyarázat szerint Pugh azért nem promózza teljes erőbedobással a filmet, mert épp a Dűne második részét forgatja Magyarországon. A gyakorlatban viszont úgy tűnik, néha azért nyilatkozik a filmről, de ha olyankor meg is köszöni a stábnak a munkát, Wilde-ot látványosan nem említi, ha pedig Wilde posztol Pugh-ról, utóbbi ignorálja a rendezőt. Persze elindultak a pletykák, hogy Pugh-t valójában a rendező és a másik főszereplő viszonya zavarta, illetve az, hogy Styles sokkal többet kapott a filmért mint ő, de Wilde utóbbit cáfolta a Varietynek. „Nő vagyok, több mint húsz éve vagyok ebben a szakmában, és ez olyasmi, amiért én is, mások is sokat harcoltak, különösen rendezőként.”

Amikor LaBeoufnek van igaza

És akkor most ugorjunk vissza LaBeoufhoz. Bármennyire is sok szinten bizonyította már be, hogy nem ő a világ legszimpatikusabb embere, a jelenlegi helyzetben ő volt az, akinek sikerült elérnie, hogy megkérdőjelezzük Wilde szavahihetőségét.

Wilde korábban azt mondta, azért rúgta ki LaBeoufot, mert szexuális bántalmazási ügye miatt az ő jelenlétével nem tudna „biztonságos és bizalomteljes környezetet” teremteni a forgatáson. Csakhogy LaBeouf ezután megkereste a Varietyt, hogy elmondja, nem egészen így történt. Szerinte ő lépett ki a filmből, Wilde pedig marasztalta és azt akarta, hogy folytassa a munkát. Közzétette beszélgetéseit is Wilde-dal, illetve egy videót, amit Wilde küldött a színésznek. Ebben a rendező arra kéri, LaBeoufot, hogy próbálják megoldani a dolgot, és nem a színészt hibáztatja, sőt, inkább az ő pártját fogja és arról beszél, hogy a probléma valójában az, hogy Pugh-nak (Miss Flo) kellene megbékélnie, majd arról beszélt, hogy reméli, hogy Pugh számára egy „ébresztő” lesz LaBeouf távozása, mert ő nem akarja elengedni azt az álmot, hogy LaBeouf szerepeljen ebben a filmben.