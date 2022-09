A Parlamentben Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjat kaptak a Ripost, a TV2 és az M1 szerkesztői

Az idén 34 pályázó 41 pályázata kapta meg az Érték és Minőség Nagydíj (ÉMIN) Tanúsító Védjegy használatának jogosultságát, a nagydíj pályázat elismeréseit, különdíjait adták át az Országházban – írta meg az MTI.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke azt mondta, az orosz-ukrán konfliktus kihívások elé állítja a világot, az üzleti és fogyasztói várakozások romlanak, de a kormány célja megőrizni a magyar gazdaság stabilitását, növekedését, javítani az üzleti szféra és a lakosság várakozását. Az Országgyűlés alelnöke szerint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat rámutat arra, hogy a vállalatoknál az innovációt, a tudást, a megoldásokat előtérbe helyező modellváltásra van szükség a fenntarthatósági szempontok szem előtt tartása mellett.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elismeréseket ad át az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat díjátadó ünnepségén az Országház Felsőházi termében. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer alapítója beszámolt arról, hogy a pályázatot 2022-ben ötödik alkalommal jelentette meg a kiírói tanács. A felhívás a gazdaság szinte teljes palettáját felöleli, 45 főcsoportban több mint 100 témakört érint. A pályázat fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az idén az öt fordulós értékelés eredményeként 34 pályázó 41 munkája kapta meg az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. A legkiemelkedőbb pályázatok közül 7-en, munkájuk külön elismeréseként különdíjakban is részesültek – mondta Kiss Károlyné Ildikó, aki szerint a díjazottak 80 százaléka rendelkezik már ÉMIN, vagy valamilyen más minősítéssel, díjazással, védjeggyel, 19 pályázó már korábban is részt vett a pályázaton. Az alapítók és a kiírók tanácsa külön elismeréseit Latorcai János adta át, az ünnepségen átadták a különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek különdíjait is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei, az M1 Csatornaigazgatóság alkotógárdája és a Ripost szerkesztősége érdemelte ki.

Illés Béla, az M1 csatornaigazgató-helyettese (j), miután az M1 Csatornaigazgatóság alkotógárdája képviseletében átvette az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat Latorcai Jánostól, az Országgyűlés KDNP-s alelnökétől, a pályázat fővédnökétől. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Szalai Vivien hírigazgató, miután a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei képviseletében átvette az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat Latorcai Jánostól. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

2019-ben a Hír Tv és a Médiaworks központi szerkesztősége is nívódíjat kapott a Parlamentben, az akkor még orbánista kultúrharcművész, Szakács Árpád személyesen vette át az elismerést az Országgyűlés KDNP-s alelnökétől. (Címlapkép: Kaufmann Balázs)