Az amerikaiak többsége szerint Trump és mozgalma veszélyt jelent a demokráciára

A Reuters-Ipsos közös közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak többsége úgy gondolja, hogy Trump és mozgalma, a Make America Great Again aláássák a demokráciát.

A válaszadók 58 százaléka - tehát négyből egy republikánus is - azt mondja, hogy a MAGA fenyegeti az ország demokratikus alapjait.

Alig egy hete Joe Biden is ugyanerről beszélt Pennsylvaniában. A felmérés Bidenre is rákérdezett, az emberek 59 százaléka válaszolta azt, hogy a beszéde még inkább megosztja majd a már így is polarizált Egyesült Államokat, bár körülbelül felük azt mondta, igazából meg sem nézte a beszédet, vagy nem követte.

Trump egy wisconsini gyűlésen. Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A republikánus válaszadók 60 százaléka mondta azt, hogy Trump és MAGA-s támogatói nem a párt többségét képviselik.



Biden megítélése ugyanakkor továbbra sem valami acélos, csupán 39 százalék volt kedvező véleménnyel a munkájáról, ami a Trump elnöksége alatt mért legalacsonyabb értékhez áll közel.