96 évesen meghalt II. Erzsébet, jelentette be a királyi család.

Erzsébet királynő 1952-ben, 25 évesen került trónra apja, VI. György király halála után. Végigcsinálta a brit birodalom összeomlását, a Falkland-szigeteki háborút, a nyolcvanas évek bányászsztrájkjait, és szembesülnie kellett azzal is, hogy a britek többsége arra szavazott, lépjenek ki az Európai Unióból. Uralkodása alatt 15 brit miniszterelnök váltotta egymást. II. Erzsébet, hivatalos megszólítással „Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője”, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője szeptember nyolcadikán, 70 évnyi uralkodás után halt meg, 96 évesen.



Elizabeth Alexandra Mary Windsor 1926. április 21-én született Londonban. Azt, hogy egy napon ő lesz a királynő, tízéves koráig senki se gondolta volna. Születésekor nagyapja, V. György uralkodott, akit a rend szerint Erzsébet unokabátyjának, VIII. Eduárdnak kellett követnie a trónon, őt pedig Erzsébet apjának, VI. Györgynek, de csak akkor, ha VIII. Eduárdnak nem születnek gyerekei. De a sors furcsa fordulatainak köszönhetően a dolgok kicsit máshogy alakultak.

1936. január 20-án meghalt V. György, és a trónra a terveknek megfelelően VIII. Eduárd került. A nem éppen visszafogott életmódjáról és a férjes asszonyokkal folytatott viszonyairól hírhedt király akkoriban egy szintén házas nővel, az amerikai Wallis Simpsonnal esett szerelembe. Ahogy teltek a hónapok, egyre inkább világossá vált, hogy azt tervezi, amint Simpson elválik, feleségül veszi a nőt. Tudta, hogy ezt sem a királyi családban, sem hívei körében nem fogják eltűrni, így december 11-én a rádióban bejelentette lemondását. Ezután lépett trónra Erzsébet édesapja, Albert, aki felvette apja nevét, és VI. Györgyként uralkodott egészen 1952-ben bekövetkezett haláláig.

Ekkor Erzsébet még csak 25 éves volt.

Mivel nem számítottak arra, hogy valaha a trónra kerül, Elizabeth Alexandra Mary Windsor nem a Buckingham palotában töltötte gyerekkorát, hanem egy nagy, de kényelmes, normálisnak mondható londoni házban, nem messze a Hyde Parktól. Ő volt nagyapja, a király kedvence, akit Erzsébet csak Anglia Nagypapának nevezett.

Egészen 1936 végéig nem volt komoly esély rá, hogy valaha uralkodni fog,

így első tíz éve viszonylag felhőtlenül telt. Aztán amikor beütött a krach, és VIII. Eduárd szégyenbe hozta a királyi családot, hirtelen nagyon is valószerű lett, hogy egykor majd trónra lép. Amikor ő és húga meghallották a király lemondásának hírét, és rájöttek, hogy hirtelen második lett az örökösödési sorban, Margaret azt mondta neki: „Ó, szegénykém”. Pedig ezzel valóra vált V. György kívánsága, aki olyan nehezen viselte VIII. Eduárd botrányait, hogy egyszer ki is mondta, bárcsak semmi sem állna annak útjában, hogy Albert (a későbbi V. György) és Erzsébet kövessék őt a trónon.



Gyerekkorától fogva szerette a lovakat Fotó: Ann Ronan Picture Library/Photo12

Erzsébet, akit a család csak Lilibetnek szólított, nem járt iskolába, őt és testvérét otthon oktatták magántanárok. 13 éves volt, amikor kitört a második világháború, ekkor sok brit gyereket küldtek a szüleik biztonságosabb országba, de Erzsébet és Margaret maradtak.

A háború éveit a Windsori kastélyban töltötték, ahogy ők mesélték, „egy hétvégére mentünk, és öt évig maradtunk”.

A kastély ablakaiba homokzsákokat tettek, és lejjebb vették a világítást. Szüleik azonban a Buckingham palotában maradtak, melyet a német bombázások idején találat is ért. Amikor a háború véget ért, a Buckingham palota előtt gyűltek össze az ünneplő emberek, ekkor a király és a királyné megengedte Erzsébetnek és testvérének, hogy elvegyüljenek közöttük. Erzsébet félt, hogy felismerik, de ezt nevezte élete egyik legemlékezetesebb éjszakájának.

19 éves korában megtanult vezetni, 21 évesen pedig bejelentette eljegyzését Philip Mountbattennel, akivel először nyolcéves korában, egy esküvőn találkozott. 1947. november 20-án összeházasodtak, 1948-ben megszületett első gyerekük, Károly walesi herceg, két évvel később pedig Anna brit királyi hercegnő. Amikor láncdohányos apja meghalt tüdőrákban, Erzsébet éppen Afrikában volt. Azonnal visszautazott Londonba, 1952. február 6-án elfoglalta a trónt, négy hónappal később pedig megkoronázták. 1066 óta minden koronázási ceremóniát a Westminster Abbey-ben tartanak, Erzsébet a 39. uralkodó volt, akinek itt került a fejére a korona.

Bár ő maga konzervatív, hagyománytisztelő volt, aki nem szerette az új dolgokat és a változásokat, belátta, hogy muszáj megreformálni a királyi házat. Gyerekkorában arra vágyott, hogy egy farmer felesége legyen, és egész nap a természetben lehessen lovaival és kutyáival, a változó idők mégis rákényszerítették arra, hogy progresszívebbé tegye a monarchiát.

Rájött, hogy hiába nem tetszik neki, többet kell mutatniuk magukból, ahogy arra is, hogy az emberek imádják a rádiót és a tévét, és azt is, ha itt kapnak néhány pillanatot a királyi család életéből. Már 14 évesen meggyőzte a szüleit, hadd tartson egy rövid beszédet a rádióban; ekkor még javában dúlt a háború, és Erzsébet arról beszélt, mennyire együttérez minden gyerekkel, akiknek saját biztonságuk érdekében el kellett hagyniuk az országot, mert ő és testvére is tudja, milyen nehéz szüleiktől elszakítva élni. A televízió azt is közvetítette, amikor 1952-ben megkoronázták, ezt az adást 27 millióan nézték.

14 évesen, a rádióban mondta el első beszédét Fotó: AFP

Erzsébet rengeteget utazott, sokkal többet, mint előtte bármelyik brit uralkodó. Ő kezdte el azt a szokást is, hogy a királyi család tagjai útjaik során találkoznak a helyi pórnéppel, és ismerkednek szokásaikkal, hagyományaikkal. Az ötvenes években rengeteget utaztak férjével az Egyesült Királyságban és a Nemzetközösség országaiban, szépek és fiatalok, barátságosabbak és nyitottabbak voltak, mint a korábbi uralkodók, így jelentősen javították a királyi ház imidzsét. A királynő a hidegháború kellős közepén, a hatvanas években ellátogatott Nyugat-Berlinbe, és fogadta Hirohito császárt, amikor az Nagy-Britanniába látogatott.

Uralkodása során tizenöt miniszterelnök váltotta egymást a Downing Streeten.

Churchill-lel legendásan jó kapcsolatot ápolt,

heti találkozóikon annyira jól érezték magukat, hogy a félórás beszélgetések idővel kétórások lettek. Kevésbé találta meg a közös hangot Edward Heath-tel és Margaret Thatcherrel, de talán Tony Blairrel volt a legrosszabb kapcsolata. Nem véletlenül, az egykori miniszterelnök volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy a királyi és a Spencer család kívánsága ellenére nagy, látványos temetést tartsanak Diana hercegnének. Harry herceg nemrégiben mesélt arról, mennyire traumatikus élmény volt, hogy kisgyerekként, nem sokkal anyjuk elvesztése után, óriási tömeg és a kamerák előtt kellett részt venniük a ceremónián, és hogy szerinte soha egyetlen gyereket sem lenne szabadna kitenni hasonló élménynek. Amikor az anyakirálynő 2002-ben meghalt, a palota lépéseket tett, hogy Blair ne tudjon hasonló a show-t csinálni a temetéséből, ahogy Dianáéval tette. Erzsébet még arra sem volt hajlandó, hogy Tonynak szólítsa Blairt.

1992 volt a királynő egyik legrosszabb éve: szörnyű tűzvész pusztított a Windsori kastélyban, és ebben az évben három gyerekének is tönkrement a házassága, köztük Károlyé. A királyi ház hírnevét rendkívül megtépázta, ami Diana és Károly válása körül történt, és a királynő egyáltalán nem jött ki jól belőle.

A hercegi pár körüli botrányok, majd válásuk nagyon komoly válságot okozott a királyi házban. Diana hercegné sokat és nyíltan beszélt arról, milyen boldogtalan volt a házassága, és az, hogy miután elvált Károly hercegtől, Dodi al-Fayeddel, az egyiptomi milliárdos Mohamed Fayed fiával jött össze, nem sokat segített kapcsolatukon. Diana azt sugallta, Erzsébet hideg volt vele, és nem segített neki, amikor hozzá fordult, és mivel a hercegné nagyon népszerű volt, ez nem tett jót Erzsébet népszerűségének.

Az 1997-es párizsi autóbaleset után, melyben Diana és Dodi al-Fayed is életét vesztette, a királynőt rengeteg kritika érte, mert napokig nem szólalt meg. Azt is sokan sérelmezték, hogy ahelyett, hogy visszatért volna Londonba, hogy fogadja a részvétnyilvánításokat, gyászoló unokáival, Vilmos és Harry herceggel a királyi család nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyban maradt. Egy nemrég nyilvánosságra hozott, nem a nyilvánosságnak szánt, hanem nagyon is személyes levél azonban arról árulkodik, hogy bár lehet, hogy a királynő sokban helytelenítette Diana viselkedését, de nagyon is kedvelte kedvessége, nyíltszívűsége és főleg amiatt, ahogy a gyerekeivel bánt. A hercegné rajongói azt viszont nem tudták neki megbocsátani, hogy a halála után nem eresztették félárbócra a zászlót. (Amit egyébként a bulvármédia kezdett feszegetni, és amire semmi okuk nem volt, korábban ugyanis soha nem eresztették a zászlót félárbócra, és csak akkor volt kint a palotán, ha az uralkodó éppen a palotában tartózkodott. Azóta ez változott, erről itt lehet olvasni.)

Diana temetésén férjével, Fülöppel Fotó: JOEL SAGET/AFP

2002-ben, uralkodásának 50. évfordulóján ünnepségek sorozatát tartották, Erzsébet bejárta az Egyesült Királyságot és a fél világot. Férjével gyakorlatilag folyamatosan úton voltak, a tizenkét hónap alatt több mint 64 ezer km-t utaztak. Az ünnepséget beárnyékolta, hogy ebben az évben halt meg édesanyja, az anyakirálynő és a húga, Margaret.

Károly 2005-ben, Erzsébet jóváhagyásával vette feleségül kamaszkori szerelmét, Camilla Parker Bowlest, 2011-ben pedig fia, Vilmos a polgári származású Kate Middletonnal házasodott össze. Azt, hogy mennyire lazultak a királyi család szigorú szabályai, már ezek a házasságok is jelezték, de Harry herceg és Meghan Markle 2018-as esküvője olyan esemény volt, ami nem is olyan régen még elképzelhetetlen lett volna. Markle amerikai, elvált, polgári és félig afroamerikai származású.

Harry herceg és Markle 2020 januárjában óriási meglepetésre bejelentették , hogy visszalépnek a királyi család magas rangú tagjaként betöltött szerepükből. Azonnal elindultak a találgatások, hogy mi állhatott döntésük mögött, és a brit bulvárlapok összehangolt támadást indítottak Markle ellen. Több mint egy évvel később aztán a pár interjút adott Oprah Winfrey-nek. Akkor beszéltek először nyíltan a nyilvánosság előtt magukról és a brit királyi családról, és nagyon súlyos válaszokat adtak arra a kérdésre, hogy miért hagyták ott a brit királyi családot. Markle beszélt öngyilkos gondolatairól és arról is, hogy a királyi család aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz sötét a gyerekük bőre.

Alig több mint egy évvel később, 99 éves korában meghalt Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg.

Erzsébet királynő nagyon szeretett kirándulni, sok időt töltött lovaival és kutyáival. Kedvenc fajtája a corgi volt, egy időben harmincat is tartott belőlük. Az első corgit tizennyolc éves korában, ajándékba kapta, a kutyát Susannek hívták.

A királynő 2022. szeptember 5-én még találkozott Nagy-Britannia új miniszterelnökével, Liz Truss-szal, de ahelyett, hogy Londonba utazott volna beiktatására, a skóciai Balmoral kastélyban fogadta, ahol július óta tartózkodott.

A következő napokban a protokoll szerint megáll az élet Nagy-Britanniában. A tőzsde és a bankok bezárnak, vagy csak nagyon rövid ügyeleti időre nyitnak ki. A temetés és az azt követő koronázás is munkaszüneti nap lesz, ami megint csak nagyon sokba fog kerülni a briteknek. A BBC nem ad le szórakoztató műsorokat, Károly neve megváltozik, és megváltoztatják a himnusz szövegét is. Bevonják azokat a bankjegyeket, melyeken a királynő arcképe látható, ilyenek nem csak Nagy-Britanniában vannak forgalomban, hanem összesen 35 országban.

Az öröklési rend szerint a trónra 1714 óta csak Zsófia hannoveri választófejedelemné törvényes leszármazottai kerülhetnek, ezt az 1701-es Act of Settlement írja elő. A rendet ezenkívül az 1772-es Royal Marriages Act és a szokásjog szabályozza, ezen 2015-ben néhány ponton változtattak. Ezentúl nem zárják ki azokat, akik római katolikussal házasodnak össze, és a fiúk nem élveznek előnyt a trónöröklésben. Erzsébetet a rend szerint fia, Károly walesi herceg követi a trónon, a sorban második unokája, Károly és a néhai Diana hercegné fia, Vilmos. Az öröklési rendben őt Kate Middletonnal közös elsőszülöttje, György követi.

Erzsébet királynő idén januárban fosztotta meg királyi és katonai címeitől egyik fiát, Andrást, miután kiderült, hogy bíróságon kell felelnie azokra a vádakra, amelyek szerint évtizedekkel korábban többször is megerőszakolta az akkor 17 éves Virginia Giuffre-t, így ő is kiesett az örökösök közül. Akárcsak Harry herceg, akinek - miután visszalépett a királyi családban betöltött szerepétől - Erzsébet királynő azt is megtiltotta, hogy akár ő, akár felesége a „királyi”, azaz a „royal” jelzőt használhassák.