A királynő halálával elindult a London Bridge és az Unikornis művelet

II. Erzsébet brit királynő halálával elindult a London Bridge művelet, plusz az Unikornis művelet, amit arra az esetre készítettek, ha a királynő Skóciában halna meg, ahogy most történt. A London Bridge és az Unikornis az uralkodó halálát követő protokolláris lépések és a temetési előkészületek gyűjtőnevei. Ezzel párhuzamosan elindult a Spring Tide (szökőár) művelet is, ami meg az új uralkodó, vagyis III. Károly király beiktatását, trónra lépését fedi le. (Károlyt, bár hivatalosan már most is király, csak egy év múlva fogják megkoronázni.)

Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A Politico még tavaly szerezte meg a London Bridge műveletet részletező dokumentumokat, amelyek szerint a királynő halála és temetése között tíz nap telik el, ennek a tíz napnak pedig előre, szinte percekre leosztva megírták a pontos forgatókönyvét. Hogy a 2021-ben megszerzett dokumentumok részletei sok helyen mennyire banálisak és nevetségesek, jól mutatja, hogy az egyik dokumentum szerint amikor korábban elpróbálták, hogyan tudják tíz percen belül félárbócra ereszteni a zászlókat, nem sikerült tartani az időkeretet. A Downing Street akkor jelezte is, hogy mivel nem foglalkoztatnak állandó zászlós tisztet, nem biztosak abban, hogy mindig ott lesz valaki készenlétben, aki képes leereszteni a zászlót, és nem lesz idő külsős vállalkozót hívni. Egy tisztviselő szerint ez a probléma azonban mostanra megoldódott.

Az első nap, vagyis a D-Day

A királynő haláláról először a miniszterelnököt, majd a brit kormány legmagasabb rangú tagjait értesítették. Ekkor kellett a zászlókat tíz percen belül félárbócra ereszteni, és a királyi ház csak ezután adott ki egy hivatalos értesítést, amiben közölték a hírt a nyilvánossággal.

Azt is külön megszabták, hogy a királyi család honlapjának azonnal feketére kell váltania, ahogy az Egyesült Királyság kormányzati honlapján is egy fekete sáv jelent meg. Ugyanígy minden közösségi oldalnak, amelynek köze van a kormányhoz, feketére kellett váltania, és kizárólag sürgős, halaszthatatlan tartalmakat szabad közölniük.

Csak ezek után szabad nyilatkozatot tennie a miniszterelnöknek, amit egy egyperces országos gyász követ, majd az új uralkodó, ebben az esetben Károly beszéde. Ezzel egyidőben a londoni Szent Pál-székesegyházban istentiszteletet kell tartani, amelyen a miniszterelnökön kívül néhány magas rangú miniszter vehet csak részt. A Politico által megszerzett dokumentumok szerint a szertartásnak „spontánnak” kell tűnnie.

Ezek után következnek a D-napot követő D+1, D+2, D+3, stb. napok.

D-Day+1

A királynő halálát követő napon délelőtt 10 órakor a Szent Jakab-palotában összeül a következő uralkodó trónra segítésén dolgozó tanács, hogy Károlyt az új uralkodóvá nyilvánítsák. Az erről szóló kiáltványt aztán nyilvánosan is felolvassák majd.

Ezután összeül a parlament, hogy tíz napra minden parlamenti tevékenységet felfüggesszenek, délután fél négykor pedig a miniszterelnök és a kabinet tagjai audienciára mennek az új királyhoz.

Mivel Erzsébet Balmoralban, vagyis Skóciában halt meg, az Unikornis művelet keretében a holttestét Aberdeenbe, majd Edinburgh-ba szállítják, ahol a nép a Szent Egyed székesegyházban róhatja le kegyeletét a királynő koporsója előtt.

D-Day+2

A királynő koporsóját a királyi vonattal Londonba, a Buckingham-palotába szállítják. Ezzel véget is ér az Unikornis művelet.

D-Day+3

Károly király reggel a Westminster Hallban fogadja a részvétnyilvánítást, majd délután körútra indul az Egyesült Királyságban, ellátogat a skót parlamentbe és részt vesz az edinburgh-i Szent Giles-székesegyházban egy istentiszteleten.

D-Day+4

Károly király Észak-Írországba érkezik, ahol a Hillsborough kastélyban újabb részvétnyilvánításokat fogad, majd egy újabb istentiszteleten vesz részt a belfasti Szent Anna-székesegyházban.

Eközben megtartják a próbát az Oroszlán-művelethez, vagyis elpróbálják, hogyan fognak vonulni a koporsóval a Buckingham-palotából a Westminster-palotába.

D-Day+5

Körmenetet tartanak, és tényleg elvonulnak a koporsóval, majd a Westminster Hallban újabb istentiszteletet tartanak.

D-Day+6-9

A királynő koporsója három napig lesz majd a Westminsterben, ami a nap 23 órájában lesz látogatható a nyilvánosság számára. A VIP-vendégek külön jegyet kapnak.

A hatodik napon próbálják az állami gyászmenetet, a hetedik napon pedig Károly Walesbe utazik, hogy újabb részvétnyilvánításokat fogadjon, és részt vegyen a cardiffi Liandaff-székesegyházban tartott szertartáson.

Eközben a brit államigazgatás felkészül a temetésre és a világ vezetőinek látogatására, illetve a Londont elözönlő turistákra. Attól tartanak, hogy komoly problémákat okozhat, hogy rengetegen akarnak majd Londonba utazni, és a brit fővárosban majd mozdulni sem lehet. Emiatt fokozott készültség lesz a terrorfenyegetettség miatt is. Abban már korábban megállapodtak, hogy a királynő temetése nemzeti gyásznap lesz, de mivel ez várhatóan hétvégére esik, így nem lesz különleges munkaszüneti nap.

D-Day+10

Az állami temetést a királynő halála utáni tizedik napon tartják a Westminster-apátságban, a szertartást a Canterbury érsek, Justin Welby vezeti.

Délben országszerte kétperces néma csenddel emlékeznek meg az elhunyt uralkodóról, Londonban és Windsorban körmenetet tartanak. A búcsúztatást a windsori kastély Szent György-kápolnájában tartják, a királynőt pedig a kastély VI. György emlékkápolnájában temetik el.