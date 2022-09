Kokainozott, majd késsel hadonászott, autók tetején ugrált, és letépett egy rendszámot

A Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 24 éves férfival szemben, aki pár hónappal ezelőtt a XI. kerületben parkoló autókat rongált meg, majd egy sofőrt késsel fenyegetett és az autója rendszámtábláját is letépte.

A vádirat szerint a vádlott 2022. március 27-én egy XI. kerületi lakásban kokainozott, majd agresszívan és kiszámíthatatlanul viselkedett. Emiatt a nála lévő lányismerőse inkább otthagyta, a férfi pedig az ablakból üvöltött utána, majd egy kést, a mobilját és poháralátéteket vágott hozzá.

A férfi ezután üvöltözve rohant ki az utcára, majd felmászott egy ott parkoló autóra, ahol ugrálni kezdett. Ezt még két másik autóval is eljátszotta, amivel 450 ezer forint kárt okozott. Ezután az Ulászló utca közepén, az úttesten gyalogolt, amit egy autós szóvá is tett, emiatt a vádlott belerúgott az autóba. Miután az autó vezetője kiszállt a kocsiból, a vádlott a nála lévő késsel hadonászni kezdett, majd letépte az autó rendszámtábláját, amit a közeli villamosmegállóban dobott el. Aztán felszállt a villamosra, a rendőrök is ott fogták el végül.

A vádirat szerint a férfi pár héttel később újabb autókat rongált meg a kerületben. Áprilisban három autó visszapillantó tükrét is lerúgta, amivel több mint 600 ezer forint kárt okozott.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a 24 éves férfival szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság, több rendbeli rongálás, illetve garázdaság, valamint kábítószer birtoklás miatt emelt vádat, vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza.