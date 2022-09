Orbán anyagi megbecsülést ígért az új határvadászoknak, ha mindenkit kitessékelnek

Orbán Viktor a a határvadászok pénteki avatását kiemelkedő pillanatnak nevezte Magyarország biztonsága számára a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti bázisán. „Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül” -mondta miniszterelnök, majd arról beszélt, hogy a magyar határvédelmi rendszer „ellenáll az illegális migráció legmagasabbra felcsapó hullámainak is”.

Orbán Viktor elvonul a határvadászok előtt Fotó: Bankó Gábor/444

Hogy mégis miért kell létrehozni a határvadász ezredet a rendészeti végzettség nélkül állományból, Orbán azt mondta, a kerítést eddig őrző katonák és rendőrök szolgálatára most máshol van szükség.



„A belső rend fenntartása megköveteli rendőreink visszavezénylését. A szomszédban dúló háború pedig szükségessé tette, hogy a honvédség harckészültségét és bevethetőségét megnöveljük.”

Ezért most a határvadászokra hárul a feladat, hogy „a migrációval szemben megvédjék a hazát”. De a háború, az energiaválság, a brüsszeli szankciók ellenére Orbán nem akarja feladni azt a célját, hogy Magyarország legyen Európa legbiztonságosabb országa. A korunkat fenyegető legsúlyosabb problémának továbbra is a migrációt tartja. „A migráció veszélye és az ebből fakadó kockázatok olyan jelentősek, hogy elhárításuk és kivédésük továbbra is az első számú feladata Magyarországnak.”

A beszéde végén a miniszterelnök arra kérte a most felavatott határvadászokat, senkit se engedjenek be:



„A migránsoknak meg kel érteniük, hogy itt úgysem jöhetnek át, és önök azok, akiknek ezt meg kell értetni velük, mert önök határvadászok feltartóztatják, ha kell megkeresik, megtalálják, elfogják és határozottan ki is tessékelik őket Magyarországról. Egytől egyig. Nincs kivétel.”

A szolgálatért cserébe azt ígérte nekik, hogy anyagilag is megbecsülik a munkájukat. Egyébként a határvadászok a kiképzés időtartama alatt 300 ezer forintot, azt követően pedig 400 ezer forintot kapnak majd.