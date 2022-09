Miskolcon tüntetés lett a hétfő reggeli félórás élőláncból

Már pénteken bejelentették, hogy hétfőn reggel iskolakezdés előtt élőláncot alkotva, fekete ruhában tiltakoznak Miskolcon a Herman Ottó Gimnázium tanárai és az akcióhoz csatlakozók, hogy így álljanak ki igazgatóhelyettesükért, Dezsőfi Györgyért, akit a tankerület vezetője pénteken felmentett pozíciójából.

Tüntető diákok Miskolcon Fotó: Németh Dániel

Szurovecz Illés kollégám helyszíni tudósítása szerint a félórás élőláncból tüntetés lett, amit már a végzős diákok kezdeményeztek: elsétálnak az iskolától a tankerületi központhoz.

Élőlánc Miskolcon Fotó: Németh Dániel

Az egyik ötletgazda, Herman Adél azt mondta, hogy ha nem teszik vissza az igazgatóhelyettest, folytatni fogják.

Élőlánc a miskolci Herman Ottó Gimnázium körül Fotó: Németh Dániel

A vonulók mellett az autósok támogatólag dudálnak.

Élőlánc a miskolci Herman Ottó Gimnázium körül Fotó: Németh Dániel

Miskolchoz hasonlóan Budakalászon, a Szentistvántelepi Általános Iskolában is szolidaritási megmozdulásra készülnek pedagógusok és szülők: ők is élőláncot készülnek vonni az épület köré. Ahogy a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium tanárai is fekete ruhában és élőlánccal tiltakoztak hétfő reggel, miután levelet kaptak, amelyben kirúgással fenyegették őket.

A Jelky tanárai közül senki sem akart nyilatkozni, mert „azt is megtiltották”, emiatt némán tiltakoztak.