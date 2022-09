Rekord méretűt eshet idén a jüan árfolyama a dollárhoz képest

A jüan a legnagyobb éves árfolyamesését szenvedheti el a dollárral szemben, annak ellenére is, hogy Peking erőteljes lépésekkel igyekszik megakadályozni a kínai deviza zuhanását, írja a Financial Times.

A jüan további esése egy meglehetősen kellemetlen időszakban jön a kínai vezetés számára: a Kommunista Párt októberben tartja következő kongresszusát, ahol Hszi Csin-ping harmadszor is a párt és az ország vezetőjének választatja magát a tervek szerint.

Kína 2005-ben adta fel a jüan árfolyamának rögzítését a dolláréhoz, azóta az idei, 8,7 százalékos visszaesés számít a legnagyobb éves gyengülésnek. Az okok számosak, és mindegyik jelentős: a Hszi által elrendelt, rendkívül szigorú zéró-covid szabályok hatalmas károkat okoztak a kínai gazdaságnak, miközben a nemzetközi bizonytalanságok, az európai háború és az általános rossz gazdasági közérzet miatt a dollár egész évben meredeken erősödött.

És elemzők szerint ez a trend csak folytatódni fog, mivel az amerikai FED tovább emeli majd az alapkamatot, miközben a kínai jegybank továbbra is lazább monetáris politikát fog folytatni, hogy életet leheljen a rossz állapotban lévő gazdaságba.

A múlt héten a kínai jegybank több eszközt is bevetett az árfolyam erősítésére, de ezek nem közvetlen beavatkozási kísérletek voltak, inkább csak igyekeztek a jüant kedvezőbb helyzetbe hozni a pénzpiacokon. Hasonló indirekt eszközökkel korábban is élt már Peking, és kínai tisztviselők most is igyekeztek nyugtatni a piacokat, közölve, hogy nem érdemes további esésre spekulálni.

Elemzők ugyanakkor nem számítanak arra, hogy a jüan annyit fog esni idén a dollárral szemben, mint a japán jen, aminek árfolyama 25 százalékkal zuhant egy év alatt.