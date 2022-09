Akkor megyek a híd alá

Az albérletpiaci csúcsidőszak közepén írtunk arról, hogy a múlt héten kezdődött félév előtt nehéz helyzetben volt az az egyetemista, aki lakni is akar valahol: augusztus közepén 195 ezer forint volt az átlagos albérlet Budapesten az egy évvel korábbi 145 ezerhez képest, miközben a kollégiumok a hallgatók kevesebb, mint 20 százalékának tudnak lakhatást biztosítani. A félév kezdetén gólyákat kérdeztünk ezzel kapcsolatos történeteikről.

Azt hitte, sima ügy a kollégium

“Anyukám egyedül nevel, munkanélküli, apukám pedig kiskorom óta nem fizetett gyerektartást, így én lettem a családfenntartó, mert gimiben végig dolgoztam” - mesélte Lujza, akinek a kollégiumi felvételi rendszer szerint az egy főre jutó jövedelmükre adható maximumpontszámnak kellett volna kijönnie. Ezenkívül távol lakik Budapesttől, ért el eredményt országos tanulmányi versenyen, és úgy számolta, hogy biztosan fel fogják venni kollégiumba. Nem így történt.

“Nem fogadták el anyukám munkanélküli státuszát, mert az erről szóló dokumentumon máshogy volt megfogalmazva, úgy, hogy »juttatás nélküli«.

Már teljesen megnyugodtam, hogy lesz helyem, és ekkor, augusztus legvégén kellett volna elkezdenem albérletet keresni.”

Kétségbeesett, hogyan fog gólyaként eleget dolgozni, miközben végre egyetemista lett, építené a karrierjét és tanulna, amit nagyon szeret csinálni. Miután Lujza fellebbezését is visszautasították, a kollégium igazgatóját kereste meg, aki azt mondta, jelentkezzen várólistára, és segíteni fog neki. Ezalatt egyik barátnőjének a családja felajánlotta, hogy náluk lakhat, de mint mondta, ebben a helyzetben nagyon kellemetlenül érezte volna magát, legfeljebb egy hónapig fogadta volna el a segítséget. Végül augusztus 30-án kapta meg a várólistás pontszámát, ami majdnem elérte a maximumot - ekkor már beszámították a munkanélküliségről szóló iratot. Körülbelül 15 500 forintba kerül havonta a kollégium, ahová felvették, innen 50 perc beérnie tömegközlekedéssel az egyetemre.

Felvételi eredményváró 2022. július 21-én a Városligetben. Fotó: Kristóf Balázs

Áprilisban kezdték a keresést

Soma az érettségi után, még júliusban költözött fel barátnőjével Budapestre, hogy addig is tudjanak dolgozni a városban. Mint mondja, jó döntés volt, mert pont elkerülték az albérletpiac csúcsidőszakát, az első kinézett lakás ingatlanközvetítőjét áprilisban keresték meg először. „Nem írtak vissza, ezért megnéztem tíz másik albérletet, az összes vagy penészes, vagy kurva drága, vagy rossz környéken volt. Egyik reggel arra kelek, hogy csörög a telefonom, az ingatlaniroda hív az első lakással kapcsolatban.”

Soma tapasztalatai alapján visszanézve törtetőnek számítottak, amivel azonban szerinte annyira meggyőzték az először kinézett albérlet ingatlanosát, hogy odaszólt a tulajdonosnak, hogy nekik adja ki a lakást. Ez az albérlet felelt meg leginkább számukra, azért is, mert innen 20 perc beérnie az egyetemre. Viszont akadt olyan ingatlaniroda is, amely rámenősségük miatt el sem juttatta megkeresésüket a tulajdonoshoz, azzal az indokkal, hogy

“éretlenek, mert nem értik meg a szabályokat”.

Akkor megyek a híd alá

“Mivel négyen vagyunk tesók, és a szüleim sem keresnek marha sok pénzt, nem volt kérdés, hogy mindenképpen kollégiumba jelentkezem” - mondta Boróka, kiegészítve azzal, hogy szociális alapon vették fel. “Sokat viccelődtünk azzal, hogy mi van, ha nem vesznek fel. Mindig mondtam anyának, akkor megyek a Petőfi Híd alá, ott van hely” - mesélte, azzal folytatva, hogy családja pár hónapnál hosszabb időre képtelen lett volna albérlet fizetni neki és testvérének. Az egyetemén megközelítőleg 11 500 forint a kollégiumi férőhely havonta.

“Szerencsésnek érzem magam, hogy felvettek kollégiumba, és nem kell azon aggódnom, hogy hol fogok lakni.”

134 négyzetméteren nyolcadmagával, 84 ezerért

Alíz “az utolsó pillanat után” talált egy kiadó lakhelyet, amit családjával még ki tudnak fizetni: amikor megtalálták, már nem akarták elengedni, mert augusztus végén szembesültek vele, hogy egyik kollégiumba sem jutott be. 134 négyzetméteres, négy szobás tetőtéri lakás, meséli, amit a tulajdonos 9 lakónak ad ki. “A nappali egy kanapéból áll. Van egy étkezőasztal hat székkel, ahová nem tudunk leülni közösen vacsorázni. Szerintem ez a lakás nem kilenc emberre lett kitalálva.”

Az egy egyágyas szobát 135 ezerért bérli egyik lakótársa, ő rezsivel együtt 84 ezerért bérli a saját helyét, két lánnyal osztozik egy szobán. “Nem férünk el igazán, nincs elég szekrény. Van két fürdőszobánk, ami amúgy jó, de kilenc emberre szerintem ez sem elég.”

A tulajdonos mindenkitől fixen 15 ezer rezsit kér a szerződésben, habár bele van írva, hogy spóroljanak

- meséli azzal kapcsolatban, hogy ennyi emberrel valószínűleg nem fog a lakás beférni a csökkentett rezsicsökkentéses átlagfogyasztási szint alá.

A Károli kollégiuma a Ráday utcában. Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

Majd szólnak

Kata eddig beteg nagymamájával élt, hogy segítsen neki, többek közt ezért a szociális pontszáma is magas volt a kollégiumi felvételin, a tanulmányi pontok terén is jól teljesített, mesélte. Számára nem lett volna opció az albérlet: ha nem veszik fel, Székesfehérvárról járt volna be egyetemre Budapestre.

“Még aznap leadtam a fellebbezésemet, amikor kiderült a pontszámom, erre azt mondták, majd szeptember közepén visszaszólnak. Csak ugye akkorra már elindul a szorgalmi időszak, és addig mit csináljak magammal?”

Bogi számításai szerint hárommal több pontot kapott volna a kollégiumi felvételin, mint amennyire szükség van a bekerüléshez, ha beleszámították volna az érettségi pontjait is. Több illetékesnek is írt, de nem történt semmi az ügyben, hiánypótlásnál sem szóltak neki, hogy mit kéne javítania, magyarázta. Míg választ kap, egy rokonánál tudja meghúzni magát.

Mázli: a tulaj nem csekkolta az üzeneteit

“Minden szempontból az lett volna a legelőnyösebb” Nórának, ha felveszik kollégiumba, de nem így történt. Egy szintén gólya barátnőjével kezdtek albérletet keresni, de mivel a kollégiumi jelentkezés eredménye csak augusztus 19-én derült ki, ezért addigra már nem voltak elérhetőek, vagy túl drágák lettek azok a lakások, amelyeket erre az esetre nézett ki.

Barátnőjével a Facebookon kezdtek el kiadó lakásokat keresni, de a legtöbb esetben nem is kaptak választ. Végül augusztus végén sikerült kivenniük egy albérletet, azáltal, hogy a tulajdonos nem vette észre a közösségi oldalon beérkezett üzeneteit, csak közel egy hónappal később, mire a többi jelentkező feltehetően már talált másik lakást, vélte Nóra. Ketten 140 ezret fizetnek alapárként a nagyjából 40 négyzetméteres albérletért, ahonnan “jó esetben” 50 perc beérnie az egyetemre.

"Hálisten’ anyáék még támogatnak anyagilag, de hosszabb távon így sokkal spórolósabb lenne az élet” - ezt már Donát mondta, akit nem vettek fel kollégiumba, b-tervként lehetősége volt egy barátja körülbelül 45 négyzetméteres albérletébe költözni, ami 40 percre van tömegközlekedéssel az egyetemtől. “Majdnem baráti áron”, 70 ezer forintért bérli az egyik szobát, ez viszont mint mondta, anyagilag megterhelő családjának. A szülői támogatás miatt megtehetné, hogy marad albérletben, ám a következő félévben újra jelentkezik majd kollégiumba, és bízik benne, hogy az egyetemi teljesítménye alapján már fel fogják venni, hogy levehesse a szülei válláról a terhet.



Az ELTE Nagytétényi úti Tagkollégiumának felújított épülete a XXII. kerületben. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Nem volt előny, hogy külhoni

"Volt egy kiadó lakás, kimondottan egyetemistákra kialakítva, a tulajdonos is szimpatikus volt a telefonban, átbeszéltük vele, hogy érdekel. Negyed óra múlva felhívtuk megint, és addigra mind a három szoba ki lett adva.”

- Bence Facebook-csoportokon keresztül keresett kiadó lakást, szerencsésnek tartja magát, hogy csak három-négyet kellett felkeresnie, mire megtalálta a megfelelőt. “Nagyon stresszes volt az egész, egyik este 11 körül írtunk rá egy hirdetőre” - mesélte. Így egy idegennel bérel közösen egy szobát egy lakásban, az egyetemtől húsz percre.

“Mivel mindenki azt mondta, a külhoniak nagy előnyben részesülnek, ezért nem is számítottam arra, hogy bármi nehézségem lesz a kollégiumi felvételi során.

A szüleim elváltak, három testvérem van, plusz a tanulmányi eredményeim is magasak voltak. Aztán egy nap kaptam az üzenetet: nullázták a pontomat.”

Dávid kiderítette, a háztartáson belül tartózkodó személyek számát igazoló dokumentumot nem fogadták el a jelentkezésében, mert Romániában nem létezik ilyen hatósági igazolás, hanem egy ennek megfelelő, alternatív papírt állítanak ki. Ezután sikerült eljutnia a kollégiumi hallgatói önkormányzat elnökéhez. Leadta a fellebbezését, jelentkezett várólistára, és elkezdte a “lehető legolcsóbb alternatívákat” keresni, hogy ne terhelje meg túlságosan a szüleit. Augusztus legvégén kezdődött a gólyatábor, ekkorra már Budapestre kellett költöznie, szerencsére átmenetileg egy barátjánál lakhatott.

Ebben a helyzetben kezdődött el a szorgalmi időszak: a félév első napján egy magánkollégiumba tartott, ahol még talált egy férőhelyet összesen 50 ezer forintért.

Egy órával érkezése előtt jött a hívás, hogy kiadták előle, “köszönik szépen a türelmét”.

“Ha akkor elkötelezem magam tíz hónapra, akkor kedd reggel már nem számított volna, hogy várólistáról bekerültem kollégiumba” - folytatta Dávid. 20 ezer forintot kell fizetni a kollégiumi helyért, nagyjából 40 percnyi tömegközlekedésre van az egyeteme.

Márk eredetileg az agglomerációban lakik, egész nyáron dolgozott, hogy legyen pénze albérletre, hogy közel lakjon az egyetemhez, és hogy ne kelljen buli után hazautaznia. A benzinárral és a parkolási díjjal összevetve jobban megéri az albérlet, mint autóval utazni, véli, mert az agglomerációból a tömegközlekedést nem akarja használni.

Dienes Gábriel M. cikke.

Címlapkép: Felvételi eredményváró rendezvény a Városligetben 2022. július 21-én. Fotó: Kristóf Balázs.