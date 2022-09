Az Apple AirTag hasznos lehet a hétköznapokban, de hasonlóan hasznosnak találhatják a stalkerek is

Egy brit nő idén márciusban az autójában ült, amikor jelzett a telefonja: egy értesítés jelent meg a kijelzőn arról, hogy egy Apple AirTag van a közelében. Nem értette, hogy mit lát, lehúzódott a kocsijával, és jobban megnézte a telefonját, ami már egy térképet mutatott arról, hogy hol van, az addigi útját pedig piros pontok jelölték. Ezután egy barátja segítségével átkutatták az autót, megnézték a kesztyűtartót, a motorháztetőbe és a rendszámtábla mögé is benéztek. Végül a hátsó ülés előtti szőnyeg alatt találtak egy pénzérme méretű „kütyüt”. A Guardiannak nyilatkozó brit nő azt mondta, akkor már nyilvánvaló volt számára, hogy ki tette autójába az Apple AirTaget. Nem sokkal korábban vált el a férjétől, aki az előző napot a közös gyerekükkel töltötte, a nap végén pedig a saját autójából átrakta a gyerekülést a nőébe.

2021 decemberében hasonló történt egy Mississippiben élő nővel, Amber Norsworthyvel, aki egy nap délután háromkor, éppen amikor hazaért, kapott a telefonjára egy értesítést, amely szerint „egy ismeretlen eszköz követi a mozgását”. Ezután a telefonján ő is egy térképet látott, rajta az egész addigi útvonalával, illetve azzal a szöveggel, hogy „a tulajdonos utoljára 15:02-kor látta a tartózkodási helyét”. Felhívta a rendőröket, akik tanácstalanok voltak, nem tudtak mit mondani vagy tenni. Norsworthy januárban beszélt minderről a BBC-nek, akkor azt mondta, azóta sem találta meg a készüléket, de az Apple ügyfélszolgálata közben megerősítette, hogy egy AirTag volt az. A BBC akkor hat nővel beszélt, akik azt állítják, hogy Apple AirTag segítségével követték őket.

Idén nyár végén a walesi swansea-i bíróságon egy 41 éves férfit bűnösnek találták, miután volt barátnőjét az autójára ragasztott AirTaggel követte. A nő bár kapott értesítéseket a telefonjára, nem értette, mik azok, és nem foglalkozott velük. Csak azután találták meg az autóra ragasztott AirTaget, hogy a nő lányának telefonjára is értesítések érkeztek.

Az esetek többségében az áldozatok tudják, hogy ki helyezhette el náluk a készüléket

Az Apple 2021 áprilisában dobta piacra az AirTaget, egy vezeték nélküli, Bluetooth alapú, apró, korong formájú készüléket, amit alapvetően arra terveztek, hogy rá lehessen rakni egy kulcscsomóra vagy egy pénztárcára, gyakorlatilag bármi olyasmire, ami elveszhet, vagy amit ellophatnak. Hasznosnak tűnhet a hétköznapokban – de hasonlóan hasznosnak találták a stalkerek is.

Egy zaklatás áldozatait támogató szervezet munkatársa, Violet Alvarez a Guardiannak azt mondta, az AirTag előnye – az áldozatok számára hátránya –, hogy kicsi, szinte észrevehetetlen, könnyen használható, mert nem igényel semmilyen technikai ismeretet, és viszonylag olcsón megvásárolható. Egy családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezet egyik vezetője úgy fogalmazott, az, hogy ezeket a készülékeket gyakorlatilag már bárhol, akár szupermarketekben is meg lehet vásárolni, „normalizálja” a nyomkövetést.

Mindkét fent említett szervezet azt mondta, több nő is megkereste őket, miután AirTag-értesítéseket kaptak a telefonjukra. Sokan közülük a kabátzsebükben vagy a táskájukban, esetleg a gyerekeik táskáiban találták meg a készüléket, de volt olyan is, aki azóta sem bukkant rá. Az esetek többségében az áldozatok tudják, de legalábbis sejtik, hogy ki helyezhette el náluk a készüléket – jellemzően a jelenlegi vagy a volt párjuk –, de akadnak esetek, amikor ez közel sem nyilvánvaló.

Júniusban egy ír színésznő, Hannah Rose May posztolt arról a Twitteren, hogy miután a kaliforniai Disneylandben járt – egy zárás utáni privát rendezvényen –, és már hazafelé tartott éjjel kettőkor, értesítést kapott a telefonjára, hogy két órája követik. Hasonlóról írt Instagramon Brook Nader modell is, akinek egy New York-i étteremben csúsztattak a kabátzsebébe egy AirTaget. Ő négy órával később kapott értesítést a telefonjára, amikor egyedül sétált hazafelé.

Csak nyolc óra elteltével jelez

Az Apple külön kiemelte, hogy nagyon komolyan veszik a követéses zaklatások problémáját, emiatt is találták ki a riasztási rendszert, vagyis a telefonra érkező értesítést, ha „együtt mozog” valakivel egy olyan AirTag, amit másnál regisztráltak. Az Apple szerint az ilyen eseteknél együttműködnek a rendőrséggel, de a cég azt állítja, hogy csak ritkán fordulnak elő visszaélések.

Azt már nem részletezték, hogy a riasztórendszer csak akkor működik, ha a zaklatás áldozatának iPhone-ja van. Vagyis más esetben senki nem kap értesítést a telefonjára. Igaz, az AirTagek megjelenése után nyolc hónappal kiadták a Tracker Detect nevű applikációt, ami androidos készülékek esetében is jelez, de ehhez előre telepíteni kell az appot, előre rettegve attól, és feltételezve, hogy valaki majd követne minket egy AirTaggel.

Az Apple által kitalált riasztórendszer egyébként nem merül ki a telefonos értesítés kiküldésében, egy idő után maga az AirTag is elkezd csipogni, hogy észrevegyék. Kezdetben csak három nap után csipogott, ezt azóta már módosították, de leghamarabb még mindig csak 8 óra elteltével ad ki hangot. Az Apple most azon dolgozik, hogy a csipogás az eddiginél hangosabb legyen, és könnyebb legyen megtalálni a készüléket akkor is, ha az autó alján rejtették el.

Rory Innes, a Cyber Helpline alapítója szerint ezek a biztonsági frissítések mutatják csak meg igazán meg az alapproblémát, azt, hogy rossz a megközelítés. „Ez egyetlen más iparágban sem történhet meg. Nem dobnak piacra egy autót, és javítják meg a biztonsági övet hónapokkal később. Ez azért van így, mert szigorú törvények és előírások vonatkoznak a gyártásra, de a technológia területén ezek egyszerűen nem léteznek.”

Innes szerint ezek a cégek sokszor nem gondolják végig, hogy felületet adhatnak a családon belüli erőszaknak, mert a zaklatás és a stalking sokszor „házon belülről” is érkezhet. A másik probléma szerinte az, hogy ha talál is valaki egy AirTaget az autóján, a táskájában vagy bárhol, és esetleg kap egy értesítést, akkor „lehetetlen bárkivel is beszélni az Apple-nél”, pedig „ilyenkor fontos a gyorsaság” és a „szakértői tanács”. Szerinte ilyen esetekben fel kell tudni mérni a kockázatot, hogy az áldozat hol tartózkodik, és hogy ki lehet az, aki követi. A Guardian cikke ugyanitt megjegyzi, hogy egy tanulmány szerint a férfiak által nőkkel szemben elkövetett gyilkosságok 94 százalékában követték az áldozatot, a 63 százalékában korábban meg is figyelték.

Innes szerint az is probléma lehet, hogy az AirTag letiltásáról vagy kikapcsolásáról az azt aktiváló tulajdonos, vagyis a zaklató értesítést kap, és előfordulhat, hogy a zaklató, aki addig úgy érezte, ő irányít, felhúzza magát, viselkedése kiszámíthatatlan lesz. „Az Apple egyszerűen nem nyújt elég támogatást, ez csak a profitról szól.” Az Apple nem akart nyilatkozni az ügyben a Guardiannek, de azt azért elmondták, hogy a cégnek van egy a nap 24 órájában tárcsázható telefonszáma, illetve a weboldalukon az AirTagekről szóló rész alatt is jelzik, ha valaki úgy érzi, hogy veszélyben van, menjen nyilvános helyre, és keresse fel a hatóságokat. Az AirTageket ugyanis egyedi sorszámokkal látják el, és ezekkel az Apple ID-n keresztül azonosítani lehet a készülék vásárolóját.

A történetét a Guardiannek elmesélő brit nő azt mondta, exférjét a kapcsolatuk alatt sosem tekintette bántalmazónak, de miután elváltak, a férfi nemcsak az AirTaget használta fel vele szemben. Elmondása szerint a házasságuk alatt is a férfi állította be számítógépén a jelszavakat, majd ezt kihasználva a válásuk után „kizárta őt” mindenhonnan. Emellett már korábban felszerelt a házukban biztonsági kamerákat, amelyeknek képét a telefonján tudta követni, és ezt azután is megtette, hogy elváltak.

A férfi a bíróságon azzal védekezett, hogy az AirTag biztosan kiesett a zsebéből, és úgy került a nő kocsijába, ennek az ellenkezőjét pedig lehetetlen volt bizonyítani. A nő elmondása szerint még mindig vannak napok, amikor inkább kikapcsolja a telefonját, mert fél, hogy megfigyelhetik.