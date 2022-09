DJ Tolo a Petőfi Rádió élő adásában állt ki a pedagógusok mellett

Tolo, azaz Tollner Máté a Petőfi Rádió pénteki élő dj-szettjében állt ki a tiltakozó pedagógusokért és az általuk követelt jobb oktatási körülményekért. A zene fölött ugyanis az a szöveg volt hallható a Bohemian Betyars számából: „Süllyed az iskolánk sárba és piszokba. / Ma még kihúzhatjuk, ha mindenki fogja. / Későn fog ébredni az, aki most itt hagy. Csak fizessétek ki a tanárainkat!”

Instagram-posztjában Tolo azt írja, az élő műsor lehetővé tette számára, hogy egy olyan fontos ügyre is felhívja „a figyelmet a közmédiában, amiről nem esik elég szó ott.” Szülei is pedagógusok, és mint mondja, „kiemelkedő szerepe volt a középiskolának (Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs) a neveltetésemben.” Szerinte tiszteletet érdemelnek a pedagógusok, különösen azok, akik a fenyegetések ellenére is kitartanak.