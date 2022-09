Felfüggesztett börtönt kapott egy volt rendőrségi vezető

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy volt rendőrségi vezetőt – közölte a Fővárosi Törvényszék, de az nem derült ki, hogy kiről van szó. Az ítélet szerint a II. rendű vádlott egy találmányával kereste meg régi ismerősét, az I. rendű vádlottat, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását megszervezni.

Azt is elmondta, hogy ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte, amelynek egy részét már be is fizette. Megegyeztek abban,hogy az I. rendű vádlott segít megszervezni a találkozót és közbenjár azért, hogy a büntetőeljárások megszüntetéssel záruljanak.

Az I. rendű vádlott cserébe egy külföldi örökséghez kapcsolódó ügylet költségeinek a megszerzését kérte. "Az állított örökség megszerzéséhez szükséges összeget átvette, azonban a büntetőügyek megszüntetése, pénzbüntetés részletfizetése érdekében ténylegesen semmilyen intézkedést nem tett" - szól a bírósági közlemény.

Az I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében mondták ki bűnösnek és 1 év – 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre, valamint 2,5 millió forint vagyonelkobzásra ítélték. A II. rendű vádlott az ítélet szerint folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntettében bűnös, ezért őt a bíróság 1 év börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet nem jogerős, az ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.