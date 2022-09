Vannak pedagógusok, akik a tankerületek fenyegetése ellenére is folytatják a polgári engedetlenséget

„Nekem ez a pénteki levél verte ki a biztosítékot. Hogy fenyegetnek, hogy ilyen stílusban írnak, ezt nem vagyok hajlandó eltűrni” – mondta a 444-nek Palya Tamás, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára. Múlt pénteken levelet kaptak a tankerületüktől azok a pedagógusok, akik azon a héten polgári engedetlenségben vettek részt. Lényegében az állt benne, hogy ha ismét megtagadják a munkát, kirúghatják őket. Ez sokakat eltántorított, de vannak, akik így is folytatják a tiltakozást.

Ezt a levelet kapták kézhez az engedetlenkedők pénteken

A Kölcseyben múlt hétfőn a tantestület negyven százaléka csatlakozott a Tanítanék által meghirdetett gördülő polgári engedetlenséghez, melynek lényege, hogy az akcióban résztvevők minden héten egy napra megtagadják a munkát.

Palya Tamás elmondása szerint hétfőn délután nagy vita folyt a tiltakozók közt arról, hogy hogyan tovább. Többen a tankerület fenyegetése után nem akarták a kirúgásukat kockáztatni, vagy úgy gondolták, az iskolának ártanak azzal, ha így is folytatják az engedetlenkedést. Végül nyolc pedagógus állt bele az akcióba kedden, nagyrészt olyanok, akik múlt héten nem tették, így rájuk nem vonatkozik a fenyegetés, ketten azonban – Palya és egy kollégája – a tankerület levelével a kezükben is az engedetlenség mellett döntöttek. A pedagógus úgy gondolja, ha nem áll bele, akkor a hatalom nyugtázhatja, hogy megijedtek, célt ért a fenyegetőzésük.

„Ha pedig kirúgnak emiatt, akkor nézek a jövőbe.”

Szülők, diákok és tanárok ma reggel az Illyés előtt Fotó: Tollner József

A legnagyobb akció a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban volt. A keddre bejelentett polgári engedetlenség idejére a szülők támogató megmozdulást szerveztek, amihez a diákok is csatlakoztak. „Az érdi tankerületi központ kérdezte az igazgatót, hogy hány gyerek hiányzik a 630-ból, mondta neki, hogy 570” – mesélte az intézmény egyik tiltakozó pedagógusa, Tollner József.

A pedagógusok és a támogatók molinókkal készültek, az elhaladó autósok dudálással fogadták az akciót:

Az Illyésben is gördülő polgári engedetlenséget folytatnak, az első két órában tagadják meg a munkát. Ezen a héten 26 pedagógus állt bele az akcióba, köztük 18-an úgy, hogy a múlt heti engedetlenkedés miatt kaptak fenyegetést a tankerülettől. Tollner elmondása szerint közülük 10 ember helyzete a leginkább kritikus, ők azok, akiknek mind a két alkalommal elmaradtak óráik az engedetlenség miatt. A pedagógus szerint az érintettek „hallani sem akartak arról, hogy ne vegyenek részt” a mai akcióban.

Gábor Juditot, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium tanárát éppen az Illyés nyári kiállása motiválta arra, hogy adjon még egy esélyt a pedagógusok mozgalmának. A tavaszi tiltakozási hullám eredménytelensége után nyáron gondolkozott azon, hogy felmond, de miután az illyéses tanárok bejelentették, hogy ősszel folytatják a polgári engedetlenséget, úgy döntött, ő is marad.

A Bethlen keddi sztrájkolóinak és polgári engedetlenkedőinek egy része az intézmény előtt Fotó: Szász Zsófi / 444

A kiüresített sztrájktörvény miatt már a tavaszi hullámban is az engedetlenséget választotta a sztrájk helyett, és múlt héten is ezt tette. Akkor heten voltak polgári engedetlenek az iskolában, míg tizenhárman sztrájkoltak. A mai napon 4 kollégájával ismét megtagadta a munkát, a fenyegető levél ellenére is. 8 sztrájkoló is volt az iskolában.

A pedagógus bízik benne, hogy nem rúgják ki, nem szeretné év közben elhagyni a diákjait. Viszont gondolkozik rajta, hogy ha továbbra sem lesz eredménye a tiltakozási hullámnak, akkor a tanév végével elhagyja a közoktatást.

„Szakmailag óriási gondok vannak. Nem hallgatnak ránk, nem gondolják úgy, hogy arról, amit mi csinálunk, tudjuk, hogy hogyan kell jól csinálni. És megint csak egy pofont kaptunk akkor, amikor szeretnénk felhívni a figyelmet a problémákra.”