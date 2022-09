A nemrég visszafoglalt Izjumba látogatott az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, előzetes bejelentés nélkül az ukrán csapatok által nemrég visszafoglalt Izjumba látogatott - írja a Guardian. A valaha 46 ezer lakosú település nagy része romokban hever, miután az orosz hadsereg több hónap megszállás után visszavonult.

Zelenszkij a helyszínen azt mondta, bár sokkoló a látvány, ami Izjumban fogadta, nem lepődött meg igazán, mert ugyanez a kép fogadta az ukrán csapatokat az első visszafoglalt területeken, Bucsában és környékén: lerombolt épületek és halottak. Az elvonuló orosz csapatok számos épületet, köztük közintézményeket és templomokat, valamint hidakat romboltak le, ahogy elhagyták a hónapokig megszállt várost.

Volodimir Zelenszkij Izjumban. Fotó: STR/AFP

Ahogy Harkiv és Izjum környékéről visszavonulnak az orosz erők, egyre több beszámolót hallani arról is, hogy az orosz katonák hogyan bántak az ukrán civilekkel. Egy Artem nevű férfi, aki a Harkiv közelében lévő Balaklija nevű településen él, a BBC-nek például arról számolt be, hogy az orosz katonák 40 napig tartották fogva a városi rendőrőrsön, miközben árammal kínozták. Mint mondta, az oroszok kikapcsolták az őrs zajos szellőzőrendszerét, így az épület pincéjében kínzott rabok hallhatták egymás kiáltásait. Egy másik férfi azt mondja, őt 25 napig tartották fogva azért, mert volt nála egy ukrán zászló. A helyi iskola igazgatója, Tatyjana pedig három napig volt az őrsön. Ő is azt mondta, hallotta, ahogy embereket kínoznak az épületben.