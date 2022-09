Már a jövő héten a parlament elé kerülnek azok a törvények, amiket az EU elvár a pénzekért cserébe

A visszatartott uniós pénzek kialkudásával megbízott Navracsics Tibor jelentette be, hogy jövő hétfőn az országgyűlés elé kerülnek azok a törvényjavaslatok, amikkel meg akarják győzni az Európai Bizottságot a támogatások átlátható elköltéséről. Ezek között lesz az új korrupcióellenes hatóság felállítása is. „Ez azt jelzi a Bizottság felé, hogy nemcsak a vállalásaink komolyak, de a végrehajtás is komoly” - mondta a miniszter az ATV műsorában. Az új hatóság mellett a megállapodásban szerepel a közbeszerzési eljárás ellenőrzésének erősítése és az egyszereplős közbeszerzések arányának csökkentése is.

Az új korrupcióellenes hatóságról azt mondta, hogy annak vezetőjét nyílt pályázaton választják ki. A miniszter ígérete szerint a pályázatot értékelő panel is független emberekből fog állni. „Tárgyalások eredményeként olyan nemzetközileg is elismert, nemzetközileg is jegyzett és egyébként a közbeszerzésben vagy az antikorrupciós tevékenységben közbizalomnak örvendő személyek lesznek, akik ugyanakkor szakmailag is meg tudják ítélni a nyílt pályázatok közül, hogy ki az, aki egy ilyen hatóságot vezethet.” A személyekről az Európai Bizottsággal is egyeztetnek. Azt mondta, hogy Olaszországban és Szlovéniában is működik hasonló hatóság. „Magyarország annyi vádat kapott ezzel kapcsolatban, hogy érdekünk az, hogy egy olyan közbizalmat élvező intézmény jöjjön létre, ami monitoroz, ellenőriz, ami referenciapontként szolgálhat a közbeszerzések tisztasága tekintetében.”