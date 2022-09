Nagy-Britannia sorban áll

Miután elég régen fordult elő utoljára, hogy meghalt az ország uralkodója, Nagy-Britannia-szerte ismerkednek az uralkodó megfelelő elgyászolásának folyamatával az emberek. És bár elsőre nem olyasminek tűnik, amit az ember önszántából csinál, rendes alattvalóként a britek tömegei végzik el a következő fázisát a procedúrának: sorban állnak II. Erzsébet koporsója előtt.

Skóciában kezdődött a dolog, hisz a halála után a királynő holttestét az edinburgh-i St. Giles katedrálisban ravatalozták fel. Már ott ezrek álltak be A Sorba.

Gyászsor Edinburgh-ban. Fotó: OLI SCARFF/AFP

Ma megérkezett a koporsó Londonba, ahol egy körútra vitték a Buckingham-palotától a parlament érintésével a Westminster Hallig, ahova többórás várakozás után most be is engedték a gyászoló briteket, hogy leróják a kegyeletüket. Az ő sorukról különböző youtube-csatornákon élő közvetítéseket találni, íme egy:

Pár órával ezelőtt közel öt kilométer hosszúra saccolták a sort, ez nyilván azóta nőtt. A londoni rendőrség úgy számol, hogy négyszázezren látogatják majd meg a Westminstert a következő négy napban. Vannak, akik szerint nem a veszteség a fontos, hanem maga A Sor. A Sor ugyanis a britség diadala.

(Borítókép: Odd ANDERSEN / various sources / AFP)