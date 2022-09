Putyin továbbra sem tartja hibának Ukrajna lerohanását

Vlagyimir Putyin nem veszi tudomásul, hogy Ukrajna lerohanása hiba volt, mondta Olaf Scholz német kancellár, miután 90 percen keresztül tárgyalt telefonon az orosz elnökkel. Scholz a telefonbeszélgetés után tartott sajtótájákoztatóján azt mondta, hogy az orosz csapatok kivonására és a tárgyalások újrakezdésére szólította fel Putyint. A kancellár szerint egyedül az orosz csapatok kivonásával lenne esély a béke megteremtésére a régióban.

Olaf Scholz és Vlagyimir Putyin 2022. február 15-én Moszkvában Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Scholz megjegyezte, hogy a tárgyalások folytatása annak ellenére is fontos, hogy Putyin sajnálatos módon nem változtatta meg a véleményét. Arra is figyelmeztette az orosz elnököt, hogy a további területszerzési kísérletei nem maradnának válasz nélkül és el sem ismernék őket. Szóba került köztük a zaporozsjei erőmű biztonsága is. De azt is kérte Putyintól, hogy a hadifoglyokkal a nemzetközi jog előírásainak megfelelően bánjanak. (Welt/BBC)