Lázár és Áder jóvoltából is milliókat visz haza a nagy visszatérő Csepreghy Nándor

Évekre kivonult a politikából, az új kormány megalakulása után viszont visszatért Csepreghy Nándor, aki korábban a Miniszterelnökséget vezető Lázár János miniszter legfontosabb államtitkára volt.

Csepreghy Nándor és Lázár János a Parlamentben. Fotó: Németh Dániel/444

Új idők, új feladatok: Csepreghy immáron az építésügyi minisztérium államtitkáraként tért vissza a Parlamentbe, a 24.hu csütörtökön pedig arról ír, hogy a politikus fontos feladatokat lát el Áder János volt köztársasági elnök klímavédelmi kérdésekkel foglalkozó Kék Bolygó Alapítványánál is.



A Kék Bolygó március óta egyike a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványoknak, és miután elnökként megszolgált, Áder maga vette át a kuratórium elnöki posztját a volt külügyminiszter Martonyi Jánostól. A testület tagja lett egyúttal Lázár mellett Csepreghy is, aki egy ideje az alapítvány igazgatója is egyben.

A lap megkereste a politikust, aki elismerte, hogy bruttó 3 milliót vesz fel a munka után a neki járó bruttó 2 milliós államtitkári illetmény felett. Csepreghy önérzetesen érvel amellett, hogy nem csak felveszi, de dolgozik is érte: gyakorolja a munkatársak feletti munkáltatói jogokat, felel 10 milliárdnál is nagyobb vagyonért, és igazgatói feladatokat lát el. Az újdonsült államtitkár igazgatóként 2021-ben is már felvett 25,3 milliót az alapítványtól, de ennél most éves összesítésben többre számíthat.

Csepreghy díjazása kiemelkedőnek számít a többi vagyonkezelő alapítványhoz mérten is, mivel ezek a kurátori posztok jellemzően nem egész embert kívánó megbízások, bruttó 1-1,5 milliós honorért. Lázár ugyanitt nem vesz pénzt, de félteni őt sem érdemes, mert két másik vagyonkezelő alapítványból havi 1,95 milliót azért neki is átutalnak.

A vagyonkezelő alapítványokat a 2018 és 2022 közötti ciklusban szaporította meg a kormány, részint azzal a céllal, hogy a közvagyonok felett akkor is politikai befolyással bírjon, ha valami nem várt fordulat nyomán nem gyakorolhatná tovább a közhatalmat. 34 ilyen alapítvány több mint 1000 milliárdos vagyont birtokol.

A Kék Bolygó ezek közül is a súlytalanabbak közé tartozik, viszont rengeteg pénzt kapott az elmúlt időszakban, 2020-ban is 5 milliárdot, és miután Áder hivatali ideje lejárt, búcsúajándékként nagyjából ugyanennyit. Ehhez képest érdemi tevékenységéről keveset tudni, igaz, a klímavédelem jegyében decemberben vettek egy 1,5 milliárdos budai villát, újabban pedig hulladékgazdálkodási rendszert fejlesztenek - Észak-Macedóniában. (24.hu)