Nadal úgy búcsúzott Federertől, ahogy a legnagyobbak között szokás

A 41 évesen a visszavonulását bejelentő svájci zsenit, Roger Federert elbúcsúztatta legnagyobb ellenfele, Rafael Nadal is. Pont úgy, ahogy barátok és legendák között szokás.

Nadal és Federer Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Nadal a barátjaként és riválisaként szólítja meg Federert, azt kívánva, bárcsak soha ne jött volna el ez a nap. „Szomorú nap ez személyesen nekem és a sportnak is szerte a világon. Öröm, megtiszteltetés és kiváltság volt megosztani veled ezeket az éveket, annyi csodálatos pillanatot átélve a pályán és azon kívül is” - írja a spanyol. Hogy csak visszavonulásról, és nem temetésről van szó, azt azért jelzi Nadal is, megemlítve, hogy közösen lesz még részük ilyenekben a továbbiakban is, mert akad még tennivalójuk együtt. Aztán boldogságot kíván Federernek a családi élethez, és megjegyzi, hogy találkoznak még Londonban, a svájci utolsó hivatásos fellépésén a Laver-kupában.