Orosz börtönökben toboroz katonákat a Wagner-csoport

Felkerült a Telegramra egy videó, amin Jevgenyij Prigozsin, a Putyin zsoldosaiként ismert Wagner-csoport vezetője látható fekete ruhás rabok között, írja a The Insider nevű független orosz portálra hivatkozva a Yahoo. „Jöjjön, harcoljon Ukrajnában, és ha élve visszatér, kegyelmet kap” - mondta Prigozsin.

„Senki sem kerül vissza a rácsok mögé. A szolgálat időtartama hat hónap, ha teljesíted, szabad vagy. Ha megérkeztek Ukrajnába, és úgy döntötök, hogy ez nem nektek való, kivégezünk benneteket.” Prigozsin szerint ez a konfliktus nehezebb, mint a csecsenföldi és az afganisztáni háború.

A foglyoknak bele kell egyezniük, hogy nem fogyasztanak drogot vagy alkoholt, valamint megtiltják a fosztogatást és a „szexuális kapcsolatot a helyi nőkkel, növényzettel, állatvilággal vagy férfiakkal.”

A videóban Prigozsin azt mondja, hogy 22 és 50 év közötti férfiakat keres, de a családjuk beleegyezésével fiatalabbak is csatlakozhatnak. „A függőségi problémákkal küzdők is jöhetnek, de további megfigyelésnek lesznek alávetve, beleértve egy esetleges hazugságvizsgálatot is, hogy megállapítsák a stabilitásukat” - mondja.

Azt is mondta, hogy a szexuális bűnözők is csatlakozhatnak, további ellenőrzés mellett. „Mi megértjük, hogy lehet hibázni.” Prigozsin, aki augusztusban még tagadta, hogy a Wagner elítélteket toborozna, a videón öt percet adott a férfiaknak, hogy döntsenek.

Rácz András történész a Wagner-csoportról szóló cikke itt olvasható. Az orosz elnök nem hivatalos félkatonai szervezeteként ismert – azért „csak” félkatonai, mert a Wagner például Afrikában maffiaszerűen terjeszkedik, és súlyos pénzügyi operációkat is folytat; bányakoncessziókat szerzett meg, és jelentős aranykészleteket felügyel, amik segítenek finanszírozni az ukrajnai műveleteket is. Egységeit 2014-ben a Krím-félszigeten és Donbászban is bevetették, de csapataik szolgáltak többek közt Szíriában, Líbiában, Maliban és még Közép-Afrikában is.