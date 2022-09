Ha létezne még Bábaszövetség, akkor sem fogadná el az abortuszmódosítást

„Egyrészt nincs is már Bábaszövetség, másrészt még ha lett volna is, olyanra hivatkoznak, ami nem történt meg, egyértelműen ez egy hazugság, legalábbis egy nemtörődömség. Azért egy méltatlan besorolás, mert olyan helyre kerülünk, ahová mint szervezet nem kerülnénk” – mondta az RTL-nek Nováky Rita, az öt évvel ezelőtt megszűnt Országos Bábaszövetség volt elnöke, aki a 444-től értesült, hogy a Belügyminisztérium lapja rájuk hivatkozva írta, hogy egy külsős szakmai szervezet is elfogadta az új irányelvet. Mármint azt, amelyik előírja, hogy abortusz előtt minden nőnek meg kell hallgatnia a magzat szívhangját.

A 2017-ben megszűnt szövetség volt elnöke azt mondta, a Bábaszövetség utoljára 2014-ben vett részt a szakmai együttműködésben. A Belügyminisztérium egyelőre nem reagált arra, hogy miért hivatkoznak egy már nem létező szervezetre.

Az ajánlás eredeti változata egyébként 2014-ben jelent meg, amikor még valóban létezett Bábaszövetség. Az akkori szöveg szerint Vincze Felícia képviselte a szervezetet, aki azóta Márki-Zay Péter feleségeként lett ismert.

Az ajánlást kétszer vizsgálták felül, először 2017-ben (akkor szintén Vincze Felíciát tüntették fel mint azt, akivel egyeztettek), majd tavaly januárban, amikor már csak a nem létező Bábaszövetség neve szerepelt. A mostani ajánlás azt a látszatot kelti, mintha a Bábaszövetség is jóváhagyta volna az abortuszmódosítást, ami a legjelentősebb változás a tavalyi verzióhoz képest.