Hadházy Ákos turistajegyet vett, hogy bejuthasson a Parlamentbe

Hadházy Ákos hiába nyert választást egyéniben, mivel nem volt ott a parlament alakuló ülésén, Kövér László házelnök azóta sem biztosított neki másik alkalmat az eskütételre, így a mandátumát sem tudta felvenni. A független képviselő most 4200 forintos turistajegyet vett, hogy bejuthasson az épületbe.

A lépés egy rövid időre össze is zavarta az őrséget, meg kellett ereszteniük néhány telefont, hogy ilyenkor beengedhetik-e. Hadházy a látogatásról készült videójában arról beszélt, hogy ez nem egy országnak a parlamentje, hanem „most már hivatalosan is egy választási autokráciának a színpada, ahol eljátsszák szereplők, hogy itt demokrácia van”. Ez ellen tiltakozott, amikor az alakuló ülésen nem tette le az esküjét.

Korábban 9 alkalommal volt olyan, hogy valaki nem vett részt az alakuló ülésen, ők a következő ülésen letehették az esküt. „Ennek ellenére Kövér László adminisztratív okokkal nem engedélyezi ezt.[...] egy demokráciában olyan nincs, hogy egy 30 ezer ember által megválasztott képviselőt a házelnök adminisztratív okokkal kitiltson.”