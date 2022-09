Letartóztattak egy dallasi altatóorvost, aki idegblokkolót fecskendezhetett a betegek sóoldatos infúziós zsákjába

Szerdán letartóztattak egy dallasi aneszteziológust, az 59 éves Raynaldo Rivera Ortizt, miután állítólag különböző szereket, köztük idegblokkolót fecskendezett a betegek infúziós zsákjaiba, ami több alkalommal is szívrohamhoz, illetve egyik kollégájának halálához vezetett.

Ortiz állítólagos tette szándékosnak tűnik, ami Chad E. Meacham amerikai ügyész szerint akkor is nyugtalanító lenne, ha csak egyszer fordult volna elő, de a jelek szerint ez rendszeres volt. Meacham hozzátette, hogy mivel a férfit letartóztatták, most „Dallasban biztonságosan lehet altatni”. Ortiz pénteken áll bíróság elé, ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

A Baylor Scott & White Surgicare North Dallas kórházban azután kezdtek vizsgálódni, hogy május és szeptember között több esetben is váratlan „szívroham” történt. Júniusban pedig meghalt a sebészeti központ aneszteziológusa is, aki egy sóoldatos infúzióval kezelte magát kiszáradás ellen. Az infúziót abból a sebészeti központból hozta el, ahol ő és Ortiz is dolgozott. Boncolása után kiderült, hogy az altatások során gyakran alkalmazott idegblokkoló szer halálos dózisa miatt halt meg.

Augusztusban egy 18 éves férfinél váratlan komplikációk léptek fel műtétje során. A nyomozók akkor több infúziós zsákot is beszereztek a sebészetről, és kiderült, hogy a zsákok közül kettőnek a csomagolásán apró lyukak voltak.

Ortizt azután vádolták meg, hogy a kórház biztonsági kameráinak felvételein is lehetett látni, hogy a vizsgált eseteknél Ortiz volt az, aki sokszor ok nélkül cserélgette az infúziós zsákokat. 1992-ben kapta meg orvos engedélyét, azóta praktizált altatóorvosként Dallasban. (CNN)