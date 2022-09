Orbán Balázs új barátja: Kid Rock

„I'm an American bad ass, watch me kick/ You can roll with rock or you can suck my dick/ I'm a porno flick, I'm like Amazing grace/I'm gonna fuck some hoes after I rock this place”

- énekelte egykor Kid Rock, aki nemrég arról mesélt Nashville-ben Orbán Viktor politikai igazgatójának, mennyire tiszteli Magyarországot, illetve azt a munkát, amit a magyar kormány végez a nyugati értékek védelme érdekében.

Orbán Balázs a birtokán találkozott a trumpista, homofób zenésszel, aki egyébként a füvet, a heroint és a kokaint is legalizálná, hogy utána meg lehessen adóztatni.