Orbán Viktor átvette a szerb elnöktől az érdemrendet, majd migránsozni kezdett és az EU-szankciókat kárhoztatta

Olyan elődök után, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök, Kirill moszkvai pátriárka, valamint Milorad Dodiknak, Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnöksége szerb tagja után Orbán Viktor is átvette a Szerb Köztársaság Érdemrendjét. A kitüntetést Aleksandar Vucic szerb államfő adta át "a Szerbia és Magyarország közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében és erősítésében nyújtott kiemelkedő szolgálataiért".

Orbán a szerb népnek köszönte meg a kitüntetést, felemlegette a közös múltat, hogy a szerb nemzet fiai és a magyar vitézek itt Belgrádban (Nándorfehérváron) aratták a legnagyobb diadalukat, megvédve a déli kaput. Ez persze csak felvezetés volt egy migránsozásra. Ha már a kitüntetés átvétele miatt ezúttal is elmaradt a megszokott pénteki rádióinterjú, Orbán itt mondta el, mit kell gondolni a világról.

A helyzet nem sokat változott. A migrációt meg kell állítani. Az oroszok elleni szankciókat azonnal vissza kell vonni. A magyar miniszterelnök szerint szankciót az erős szokott kivetni a gyengébbel szemben, most viszont egy energetikai törpe (EU) szorongatna egy energetikai óriást. „Teljesen szokatlan a történelemben, nem is szokott jóra vezetni” - közölte Orbán.

Orbán szerint ugyanis könnyű szankciókat hozni a távolból, de minket ez jobban súlyt. A szankciók „rosszak, fájdalmasak, rengeteg pénzbe kerülnek, és a sikereinek jelentős részét, amit az elmúlt 10 évben elértünk, felemésztik", a külkereskedelmi mérlegünk is romlik. A miniszterelnök szerint ha a szankciókat hatályon kívül helyeznék, a helyzet azonnal javulna, meg sem említve a háborút és az orosz agressziót.

Szóba került az Európai Parlament csütörtöki szavazása is, ahol nagy többséggel elfogadtak egy jelentést, ilyen megállapításokkal:

"Összességében a sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a szükséges EU-s lépések elmaradása hozzájárult a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok leépüléséhez Magyarországon, és ahhoz, hogy az egyik tagállam választási autokrácia hibrid rezsimjévé vált."



Orbán szerint ez egy vicc. Szerinte a baloldal elfoglalta az Európai Parlamentet, a Fidesz egykori szövetségese, a Néppárt is folyamatosan balra csúszik, a jobboldal kisebbségbe szorult. A kormányfő szerint annyi történt, hogy a baloldaliak Magyarország ellen szavaztak, és ezt pontosan mutatják a szavazati arányok. (Ehhez képest a jelentést nagy többséggel szavazták meg a képviselők, 433-an szavaztak az elfogadása mellett, és 123 képviselő ellene.) Azt is mondta, hogy a baloldal már kifogyott a szavakból, ha Magyarországot kell támadni, ezért újakat találnak ki, de ő már nem is érti, hogy mit jelent a választási autokrácia kifejezés.