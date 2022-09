Történelmit zuhant a FedEx árfolyama, és ez a világgazdaság alakulásáról is sok mindent elárulhat

A FedEx tőzsdei történetének legrosszabb napján van túl, és a részvényárfolyama olyan mélyre zuhant, amit a járvány elején lehetett legutóbb látni, írja a Reuters. A pénteki zuhanás azután történt meg, hogy a csomagküldő óriásvállalat közzétette legfrissebb beszámolóját. A FedEx esete a cég saját hányattatásain túl is érdekes, hiszen általában a világgazdaság alakulására is lehet belőle következtetni.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A vállalat részvényei pénteken 24 százalékot estek, 12,5 milliárd dollárral csökkentve a cég értékét. A zuhanást főleg a borús 2023-as kilátások indokolták, és elemzők szerint az infláció sújtotta amerikai gazdaság, az erőforrás-hiánnyal küzdő euróapai gazdaság és a lezárások Kínában egyszerűen túl sok problémát jelentettek a vállalat számára.

Hongkongi és francia szállítmányozó vállalatok is jelezték már, hogy a fogyasztók sok helyen elkezdtek megtakarítani, az emelkedő élelmiszer- és üzemanyagárak miatt visszafogják vásárlásaikat, és ez érzékenyen érinti az ő tevékenységüket is. Szintén visszaestek a nagy európai postavállalatok részvényei is, melyek csomagküldéssel is foglalkoznak.

De amerikai elemzők a FedEx esetében vállalatspecifikus problémákat is felemlegettek, többek között kifogásolva, hogy a jelenlegi vezetés egyelőre nem tudott rászolgálni a befektetők bizalmára.