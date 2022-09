Két törvénycsomagot is benyújt a jövő héten a kormány, hogy elkerülje az EU-s pénzek megvonását

Már hétfőn olyan törvényjavaslatot nyújt be a kormány a Parlamentnek, amelynek elfogadásától azt remélik, hogy az Európai Bizottság visszavonja javaslatát 7,5 milliárd euro, Magyarországnak járó uniós támogatás megvonásáról. Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa vasárnap délelőtt jelentette be, hogy három magyar operatív program 65 százalékának elvonását javasolják, de egyben azt is bejelentette, hogy a bizottság november 19-ig még haladékot ad a magyar kormánynak, hogy érdemi reformokat hozzon.

Navracsics Tibor 2022. szeptember 18-án sajtótájékoztatón reagált a hírre, hogy az Európai Bizottság 7,5 milliárd euro uniós támogatás befagyasztását javasolja a magyarországi korrupciós problémák miatt. Fotó: Németh Dániel

Navracsics Tibor, a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter vasárnap délután sajtótájékoztatón reagált Hahn bejelentésére. Mint mondta, a kormány már a jövő héten két törvényt is a parlament elé terjeszt, melyek pont ilyen érdemi reformokról szólnak. A miniszter vasárnap kora reggel már a rádióban is arról beszélt, hogy a céljuk az Európai Bizottság aggályainak eloszlatása.

Szeptember 19-én, hétfőn beterjeszthetik már azt a törvénycsomagot, mely egyrészt az európai csalás elleni ügynökséggel (OLAF) való együttműködést szabályozza, másrészt szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok vagyonkezelésénél. A magyar szabályozásban eddig ezekre is a polgári törvénykönyv összeférhetetlenségi szabályai vonatkoztak, de most az ennél szigorúbb, uniós szabályokat vennék át. Ennek értelmében az alapítványok kuratóriumi tagjainak jelezniük kell, ha politikai szimpátiáik, vagy baráti kapcsolataik befolyásolhatják döntésüket, és az ilyen eljárásokban nem vehetnek majd részt.

Szeptember 23-án, pénteken nyújthatják be az integritási hatóságról szóló jogszabályt. Navracsics reményei szerint az új, kormánytól független hatóság november közepére már munkába is állhat, addigra megválasztják az elnökét és "a személyzete is kialakul". A hatóság élére olyan személyt kívánnak jelölni, aki a kormány és az Európai Bizottság számára is garancia, bár a döntést formálisan a kormány hozza majd meg a személyéről, válaszolta később az RTL kérdésére a miniszter.

Navracsics tájékoztatása szerint a szintén felállítandó korrupcióellenes munkacsoport is ehhez a hatósághoz kötődően, vagyis a kormányzati szerkezeten kívül állhat majd fel. A munkacsoport elnöke az integritási hatóság elnöke lesz, tagjai paritásos alapon állnak majd kormányzati és nem kormányzati tagokból.

Navracsics miniszter kommentálni se volt hajlandó a javasolt szankció mértékét, mondván az úgyse fog bekövetkezni. Fotó: Németh Dániel

A kormány emellett vállalja a korrupcióellenes keretrendszer erősítését. Ennek részeként szigoríthatják a vagyonnyilatkozati rendszert, annak személyi és tartalmi körét is kibővítve, illetve megteremtve a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének keretrendszerét is. Továbbá külön eljárásrendet vezetnének be a közhatalom gyakorlásával, közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén. Ennek a lényege, hogy amennyiben az ügyészség vagy a nyomozóhatóság elutasítaná a nyomozást, a bíróság ezt felülvizsgálhatná, és elutasított nyomozás esetén is élhetne vádindítvánnyal.

"A bizottsági döntés fontos lépés előre" - értékelte Hahn vasárnapi bejelentését, egy szóval se említve, hogy a bizottság mekkora uniós támogatási összeg befagyasztását javasolta. "Reményeink szerint november 19-én a Bizottság arra jut majd, hogy a kormány nem csak vállalásokat tett, hanem azokat végre is hajtotta, így visszavonja javaslatát" - mondta.

Az RTL híradójának kérdésére se volt hajlandó kommentálni a Bizottság által javasolt elvonás mértékét. "Nem kommentáljuk, mert nem fog bekövetkezni. Akár 99,9 százalék is lehetett volna, de nem fog bekövetkezni, mert teljesítjük a vállalásainkat" - mondta.