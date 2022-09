Kis híján öngyilkosságba hajszolták a fiatal dél-koreai őrnagynőt, mert be mert szállni a politikába

"Egy napon el akartam mondani a fiamnak, hogy pontosan mi is történt az anyjával, mert nem akartam, hogy a sajtóból és jobboldali youtuberektől kelljen megtudnia, akiket egyáltalán nem érdekli a családom" - mesélte a Guardiannak Cso Dongjun. Csót 2021 novemberében nevezte ki kampányfőnök-helyettesének Li Dzaemjung, a kormányzó baloldali Mindzsu párt elnökjelöltje. Némi meglepetésre, mert Csónak nemhogy nem volt korábban tapasztalata a politikában, de még fiatal is volt, mindössze 39 éves, ráadásul nő.

Li Dzsaemjung, a választásokon végül vesztes baloldali jelölt, akinek Cso három napig a kampányfőnök-helyettese volt Fotó: CHUNG SUNG-JUN/AFP

Karrierje három napig tartott, mert kinevezése után az egykori konzervatív parlamenti képviselőből ellentmondásos Youtube-sztárrá lett Kang Jungszuk már kinevezése másnapján azt kezdte róla terjeszteni, hogy 2011-ben házasságon kívüli viszonyból született gyermeke. Bár Dél-Koreában akadtak nyomasztóbb gondok is ennél, hogy csak a lakhatási válságot, vagy a nemek közti növekvő béregyenlőséget említsük, hirtelen Cso magánélete lett a téma, illetve az, hogy mennyire egészségtelenül izgatja a dél-koreai közvéleményt a közszereplők magánélete. Még az olyanoké is, akik Csóhoz hasonlóan nem is választott tisztviselők.

Cso három napig tudta viselni a közösségi médiában a vélt erkölcstelenségét taglaló kommentek áradatát. "Azért döntöttem így, mert ha nem mondok le, akkor csak folytatták volna, a gyerekeim pedig még mindig kicsik" - mesélte majd egy évvel később a Guardiannak. Lemondása után azt azért nyilvánosságra hozta, hogy fia valójában nem házasságon kívüli kapcsolatból, hanem egy őt ért szexuális erőszak eredményeként fogant. Amiről megfelelő időben tájékoztatni is akarta a most még csak 11 éves fiát.

2022. március 11-én több mint 130 nőjogi szervezet koalíciója követelte Jun elnöktől a nemek közti egyenlőséget Fotó: CHRIS JUNG/NurPhoto via AFP

Cso a lemondásával rá is irányította a figyelmet arra, hogy Dél-Koreában még mindig milyen megalázóan bánnak a nőkkel, legyen szó akár a közösségi médiában gyakori gyalázkodásokról a nők öltözetéről, vagy ennél sokkal durvább jelenségekről, a szexuális zaklatás teljesen hétköznapi megnyilvánulásairól. Mint amilyen a női gyorskorcsolyázókat ért szexuális zaklatások voltak, vagy az a Dél-Koreában mindennaposnak számító gyakorlat, hogy kandi kamerákkal figyelnek meg nőket intim helyzetekben.

Cso esetét is sokan a nők hátrányos megkülönböztetésének példájaként értékelték, mondván csak azért támadták mert nő, és mert sikeres katonai karrierje - őrnagyként szerelt le - ellenére a liberálisok mellett kampányolt. Kinevezése után a konzervatív PPP kampánystábja egyből azzal támadta, hogy Cso valójában csak "egy gyönyörű kitűző az egyenruhán", aki "jól néz ki, de nincs tapasztalata nagy szervezetek vezénylésében."

A választásokon végül Jun Szukjeol, a konzervatív PPP jelöltje diadalmaskodott. A PPP már kinevezése napján azzal támadta Csót, hogy csak egy csinos dísz az egyenruhán, hogy aztán egy konzervatív politikusból lett youtuber aljas rágalmakat kezdjen terjeszteni róla Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

"Dél-Koreában hagyományosan a jobboldal kampányol a biztonságpolitikával, ezért aztán az, hogy én katonanőként a demokratáknak kampányoltam, sokakat zavart. Elentmondásosnak tartották, ezért személyesen támadtak engem. A választási kampány a megosztottságról szólt, férfiakat állítottak szembe nőkkel, fiatalokat idősekkel. Ami velem történt, ennek a megtestesülése volt" - mondta a Guardiannak.

Hogy miért állt most, majd egy évvel a történtek után a nyilvánosság elé? Mint mondta, a támadások idején már az öngyilkosságot fontolgatta, ezért fontosnak érzi, hogy példát mutasson, bátorítást nyújtson más fiatal tiszteknek és tanítványainak, elsősorban a nőknek. "Ez nem csupán rólam szól. Alig pár hónapja egy altisztnő követett el öngyilkosságot azután, hogy szexuálisan zaklatták. Naponta szembesültem ilyen esetekkel, de mindet eltusolták" - mondta.

Cso a támadások és a lemondása után teljesen visszavonult, törölte közösségi fiókjait, amiket gyűlölködő kommentek árasztottak el. "Nagyon dühös voltam magamra, mert én döntöttem úgy, hogy beszállok a politikába. És ezt a családom szenvedte meg, akiket anyaként védeni akarok" - mondta. A mélypontról végül a gyermekei rángatták fel. "Egy este, amikor látták, hogy milyen zaklatott vagyok, odajöttek hozzám, és azt mondták, akármit is tettem, ők nem bánják, mert tudják, hogy csak őket akarom védeni. Ezek a szavaik megmentették az életem". (Via The Guardian)