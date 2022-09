A fene se érti, hogy mit csinálnak épp az oroszok Ukrajnában

„Az orosz erők folytatják értelmetlen támadó műveleteiket Donyeck városa és Bahmut körül, ahelyett, hogy a folyamatosan előrenyomuló ukrán ellentámadás ellen védekeznének” – fogalmazott a műfajban szokatlan maró gúnnyal szombat éjszaka publikált elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Úgy tűnik ugyanis, hogy még mozgósítható tartalékaikat az ISW érzékletes megfogalmazásában „érzelmileg fontos” Donyeck környéki falvak elfoglalására dobták be ahelyett, hogy megerősítenék védvonalaikat az Oszkil folyó mentén a harkivi front összeomlása után.

Márpedig egyrészt Donyeck és Bahmut körül aligha van lehetőségük olyan szintű áttörésre, amely feltartóztathatná az ukrán ellentámadásokat Herszonban és Harkivban, másrészt a front legészakibb szegmensében jelenleg az Oszkil folyó tartja csak vissza a hetven kilométernyi előretörés után ellátási útvonalait rendező, a rohamban kifáradt csapatait pihentető ukrán hadsereget. Sőt, hétfő délutáni hírek szerint az ukrán csapatok már átlépték az Oszkilt is.

A megfutamodott orosz alakulatok hevenyészett védvonalai mögött nincs semmilyen bevethető stratégiai tartalék. Vagyis ha az ukránok megint áttörik itt a védelmet – és hétfő délután úgy tűnik, hogy már vagy áttörték vagy hamarosan áttörik – , megnyílik elöttük az út Luhanszk megye északi, jellemzően mezőgazdasági, vagyis kisebb falvakkal teli részén, ahol ismét nagy tempót diktálva szabadíthatnának fel jelentős területeket.

Ezen a frontszakaszon lényegében egyedül Limannál fejtenek ki komolyabb ellenállást az oroszok, de helyzetüket nehezíti, hogy az ukrán erők a várostól nyugatra és délre is átkeltek a Donyec folyón, valamint Kupjanszknál és Borovánál az Oszkilon is, elvágva a Limant védő alakulatok utánpótlási vonalait is. Márpedig ha Liman elesik, még Szeverodoneck felé is megnyílik az út, Ukrajna még azt a luhanszki várost is felszabadíthatja, amit az oroszok a nyáron mindent egy lapra feltéve másfél hónapos ostrom árán tudtak csak bevenni. Az a csata, bár végül orosz győzelemmel zárult, stratégiai szempontból egyre nyilvánvalóbban ukrán siker volt. Sikerült feltartóztatni az orosz erőket, hogy beérkezhessenek azok a nyugati fegyverszállítmányok, amelyeknek aztán döntő jelentőségük volt a mostani kétirányú ukrán ellentámadásban.