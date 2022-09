Tíz nap gyász után eltemetik II. Erzsébet királynőt

Uri Geller arról tett közzé szakvéleményt, hogy a temetésen várhatóan a földönkívüliek is tiszteletüket teszik. Bizonyíték: ha egyszer 3 hónappal ezelőtt, a királynő jubiluemi bulja fölött is elrepült egy UFO, akkor most miért ne tenné meg újra? Ezzel vitatkozzon bármelyik nagyokos közrendű!