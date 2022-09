Felmentették Hodász Andrást a papi szolgálat alól

„Főtisztelendő Erdő Péter Bíboros Úr - a saját kérésemre - hivatalosan felmentett a papi szolgálat alól” - írja az Instagramon Hodász András, a Papifrankó YouTube-csatorna arca, és aki influenszerként is jelentős népszerűségre tett szert.

„Ma megtartottam utolsó miséimet. Erről most itt többet nem írnék, és titeket is kérlek, amennyiben lehet NE írjatok, Ne hívjatok, most elcsendesedésre és nyugalomra van szükségem. A közösségi média aktivitásból is visszább veszek. Ha tehetitek, inkább imádkozzatok értem, az mindig jól jön. Köszönöm!” - írja Hodász az Instagram-sztorijában