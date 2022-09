Hét év börtönt kértek a férfire, aki másfél évig terrorizálta élettársát

Életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt emeltek vádat azzal a 32 éves salgótarjáni férfival szemben, aki 2019 novemberétől 2021 áprilisáig rendszeresen verte élettársát, írja a Nógrád Megyei Főügyészség a közleményében.

A pár 2019 februárjától élt élettársi kapcsolatban, a viszonyuk azonban megromlott, és a férfi rendszeresen bántalmazta ittasan a nőt. Először 2019 novemberében egy vita után úgy megverte a nőt, hogy megrepedt a lépe, amit el is kellett távolítani. Ezután egyre gyakoribbak lettek a bántalmazások: a férfi 2020 januárja és 2021 áprilisa között többször seprűnyéllel és bottal is ütötte, ököllel verte, alkalmanként meg is rugdosta a nőt.

2020 júniusában a nő az édesanyjához menekült. A férfi ide is követte és kérte, hogy beszéljenek és menjenek el vásárolni. A nő beült a férfi autójába, aki egy földútra vitte. A hajánál fogva kirángatta a kocsiból, és egy léccel többször is megütötte. Közben számon kérte, hogy miért zavarta el korábban, és azt akarta, hogy újra együtt éljenek. Ezután hazaindultak, a nő egy alkalommal kikéredzkedett az autóból, és megpróbált elfutni. A férfi utolérte, ököllel megütötte és megrúgta, majd ott hagyta.

A Nógrád Megyei Főügyészség hét év fegyházat és hét év közügyektől eltiltást kért a férfire arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a férfit kötelezzék a 660 ezres bűnügyi költség megfizetésére.