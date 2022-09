Újra Vágvölgyi B. András lesz a ferencvárosi kerületi lap főszerkesztője

A kerületi lap korábbi főszerkesztője megerősítette a Média1-nek, hogy a IX. kerületi lap szerdán megjelenő számát már az ő vezetésével készítették. Ugyanakkor a munkaszerződése feltételeinek pontosítása, illetve a szerződés aláírása még folyamatban van.

Fotó: Halász Júlia/444

Ferencvárosban lokális médiaháború alakult ki, miután májusban a kiadó önkormányzati cég vezetője kirúgra Vágvölgyi B. Andrást a 9 magazin éléről. A döntés ellen Baranyi Krisztina polgármester is tiltakozott, aki erre kirúgta a cégvezetőt, de az MSZP és a DK Hoffmann Györgyöt, DK-s Kálmán Olga férjét tolta be a helyére. Baranyi akkor arról beszélt, hogy bedarálják és pártkifizető-hellyé teszik a ferencvárosi független médiát. A lap értesülése szerint most a ferencvárosi önkormányzathoz tartozó kiadó augusztus végével kinevezett új ügyvezetője, Bencsik Mária rehabilitálja Vágvölgyi B. Andrást.