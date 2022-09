A hajdúnánási MotoGP-pálya is a megszorítások áldozata lett

"A szabály egyértelmű. Ahol nem kezdődött meg az építkezés, azt a beruházást felfüggesztjük" - válaszolta a Hajdúnánásra tervezett gyorsasági motorosverseny (MotoGP) pályának jövőjére vonatkozó kérdésünkre az építésügyi minisztérium egyik illetékese.

Sejteni lehetett, de hivatalosan még nem jelentették be, hogy a 65 milliárd forintos versenypálya is a megszorítások áldozata lesz. Ha tartották volna az eredeti ütemtervet, a fenti szabály nem vonatkozna a hajdúnánási versenypályára, ott ugyanis már jövőre futamokat akartak rendezni. De megcsúsztak, a földek kisajátításával is lassan haladtak, 650 hektár termőterület megvételéről vagy elcseréléséről kellett megállapodni a gazdákkal. A késést jelezték a MotoGP nemzetközi szervezője, a Dorna felé, egyéves haladékot kérve. A módosított tervek szerint a komolyabb munkák most ősszel kezdődtek volna Hajdúnánáson, 2024 nyarára lett volna kész a pálya, szeptemberben lett volna az első futam.

Látványterv a pályáról (Forrás: Humda Zrt.)

Az új Moto GP-pályáról Palkovics László miniszter 2019 nyarán kezdett tárgyalni a nemzetközi jogtulajdonossal, a Dornával, hogy Magyarország vegye át az addig a csehországi Brnóban tartott futamot. A kormány 2019 őszén be is jelentette a szándékot. Ekkor kiderült, hogy Sávolyt nem fejezik be, új helyszínként szóba került Balatonfőkajár, Nyíregyháza és Hajdúnánás. Végül utóbbi mellett döntöttek 2020 tavaszán.

(Forrás: Humda Zrt.)

A MotoGP-rendezés – mint az a G7 korábbi cikkéből kiderül – vastagon nem éri meg az államnak, a beruházás nem ígért nyereséget. És nem is csak annak köszönhetően, hogy az építkezésre eredetileg szánt 65 milliárd forint kiemelkedően sok, összehasonlításul: a finn Kymi Ring, ahol már idéntől lesz futam, mindössze 9 milliárdból készült.

Ezen felül van a nemzetközi szervezőknek fizetendő jogdíj, ami szintén nem aprópénz. A nemzetközi szervező cég, a Dorna kezében van két versenysorozat is, a Moto GP és a Superbike. Ezekre összesen 44 milliárd forintot fizetett volna 10 évre a magyar állam.

A közbeszerzési értesítőben megjelent már néhány olyan pályázat, ami a Moto GP-pálya előkészítése miatt szükséges. Az egyik a „Hajdúnánás–Görbeháza ivóvíz távvezeték kiépítése a Hajdúnánás Moto GP-pálya víziközművel történő ellátásával” című projekt. Ezt a feladatot a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte 7,7 milliárd forintért. De már ez a projekt is rajta van a Csepreghy-féle beruházási halállistán. Vagyis ezt is csak évekkel később építenék meg, ha egyáltalán.

Arról egyelőre hiába tettünk fel kérdéseket, hogy a nemzetközi szervezőkkel milyen egyeztetést folytatott a sportot is felügyelő Honvédelmi Minisztérium vagy az előkészítésben eddig részt vevő HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., lesz-e a későbbiekben versenypálya, vagy végleg letettek az egészről.

A beruházásról ebben a cikkben írtunk részletesen.