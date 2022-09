Ráfordulnak Luhanszk felszabadítására az ukránok

Minden jel szerint újraindult az ukrán offenzíva a front északi szakaszán, a Harkiv megye keleti részén a luhanszki megyehatárral párhuzamosan folyó Oszkil mentén. A megye nagy részének felszabadítása után az ukrán csapatok az Oszkil mentén megálltak, nem keltek át azonnal a folyón, hogy tovább üldözzék a visszavonuló orosz csapatokat, amelyek itt a földrajzi adottságokat kihasználva hevenyészett védvonalat építettek ki.

Ukrán katonák a harkivi Novosztyepanivkában 2022. szeptember 19-én. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A folyó nem csupán az oroszokat segítette, az ukrán erőknek is jól jött, hogy orosz ellennyomás veszélye nélkül tudtak itt rövid műveleti szünetet tartani, és hetven kilométeres előretörésük után kiépíthessék a logisztikai láncot, gondoskodhassanak előretörő csapataik utánpótlásáról. Hétfőn több helyen is átkeltek a folyón, és bár a lengyel Keleti Tanulmányok Központja (OSW) jelentése szerint egyelőre csak a két fél közti senkiföldjére nyomultak be, további előretörésük csak idő kérdése. Az oroszok nem vezényeltek át tartalékokat erre a frontszakaszra, amit tehát azoknak az alakulataiknak kéne megtartaniuk, amelyek szeptember 5-11 között hadfelszerelésük javát hátrahagyva menekültek el Harkivból.

A visszavonuló orosz erők Harkivban ráadásul nem leamortizált felszerelést hagytak hátra, amit az is jelez, hogy az ukrán erők az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzése szerint a hátrahagyott orosz T-72-eseket is bevetik már a megújuló offenzívájukban.