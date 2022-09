A NATO főtitkár szerint „veszélyes és meggondolatlan”, hogy Putyin atomcsapással fenyegetőzik

Az orosz csapatok mozgósítása csak fokozza az orosz-ukrán háborút, az azzal való fenyegetőzés pedig, hogy Oroszország nukleáris fegyvereket is bevetne, „veszélyes és meggondolatlan retorika” - így reagált szerdán a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg a Reutersnek szerdán Vlagyimir Putyin bejelentésére.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Ez az első eset a második világháború óta, hogy Oroszország mozgósítja a tartalékosait. Stoltenberg azt mondta, Putyin döntése nem érte meglepetésként a NATO-t, de ez tovább fokozza a konfliktust, amely a február 24-én indított orosz megszállással kezdődött. A főtitkár szerint Putyin lépései azt mutatják, hogy „a háború nem az ő tervei szerint zajlik”, és egyértelmű, hogy az orosz elnök „nagyon elszámította magát”. Zelenszkij ukrán elnök is hasonló véleményen van.



Putyin arra is utalt, hogy kész atomfegyvert bevetni Oroszország védelmében. Ezzel kapcsolatban Stoltenberg közölte: „Gondoskodni fogunk arról, hogy ne legyen félreértés Moszkvában azzal kapcsolatban, pontosan hogyan fogunk reagálni. Természetesen ez attól is függ, hogy milyen helyzetben, milyen fegyvereket alkalmaznak. A legfontosabb az, hogy megakadályozzuk, hogy ez megtörténjen, ezért is beszéltünk nagyon világosan az Oroszországgal folytatott kommunikációnk során példátlan következményekről.”