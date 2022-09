Felgyújtotta magát egy idős japán férfi, hogy így tiltakozzon, amiért állami temetés jár Abe Sinzónak

A japán miniszterelnöki hivatal közelében gyújtotta fel magát egy férfi kedden. A hatóságok eloltották a lángokat, és a még eszméleténél lévő férfit a kórházba szállították. Állapotáról nem tudni részleteket, de a japán sajtó információi szerint a hetvenes éveiben jár, és azért tiltakozott, mert a júliusban meggyilkolt miniszterelnök, Abe Sinzó állami temetést kaphat.

Szeptember 27-ére több száz külföldi vendéget várnak az állami temetésre, és mint a BBC megjegyzi, az Abe elleni merénylet ugyan valósággal sokkolta Japánt, ennek ellenére nagyon sokan vannak, akik ellenzik, hogy államilag szervezett szertartás keretében búcsúzzanak el az egykori miniszterelnöktől. Az ilyesmi ugyanis nem szokás az országban, és sokan kifogásolják a temetés jelentős, 10 millió dollárosra taksált költségvetését.

Rendőr állja el a bejáratot a japán miniszterelnöki hivatal bejáratához Fotó: RICHARD A. BROOKS/AFP

Felmérések szerint a japánok több mint fele nem támogatja, hogy állami temetéssel temessék el Abét, és a legnagyobb ellenzéki párt, az Alkotmányos Demokrata Párt már jelezte, hogy képviselőik nem lesznek jelen a szertartáson.

A rendőrség hivatalosan nem közölt még információkat a kedden történtekről, de a helyi sajtó beszámolója szerint az idős férfi az esküvő tervét kifogásolta egy rendőrnek nem sokkal azelőtt, hogy felgyújtotta magát. A beszámolók szerint kézzel írt üzenetet is találtak mellette, mely ugyanerről szólt.

A temetéssel kapcsolatos ellenérzések azért is erősödhettek meg, mert több politikusról is kiderült, hogy közük van egy befolyásos szektához. Az Abét meggyilkoló férfi is emiatt követett el merényletet a volt miniszterelnök ellen. Erről a szektáról augusztusban hosszabban is írtunk.