Joe Biden: Csak Oroszország kereste a konfliktust

Putyin azt állítja, hogy cselekednie kellett, mert Oroszországot fenyegették, de senki sem fenyegette Oroszországot, és senki sem kereste a konfliktust Oroszországon kívül - ezt mondta az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében Joe Biden amerikai elnök. Biden szerint ez egy "brutális, szükségtelen háború", ami egy ember miatt robbant ki.

Biden arról beszélt az ENSZ közgyűlésén, hogy Oroszország, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja az ENSZ szabályait "szégyentelenül" áthágva szállta meg szomszédját, azzal a céllal, hogy "letöröljön egy szuverén államot a térképről". Az amerikai elnök szerint azok a népszavazási kezdeményezések, amelyeket az orosz kormány az elfoglalt ukrán területeken tartani akar, rendkívüli módon sértik az ENSZ alapokmányát. Az orosz kormány ezzel annektálni akarja Ukrajna egy részét, még több katonát akar bevonni a konfliktusba, Európát pedig nukleáris fenyegetésnek teszi ki.

"Az atomháborút nem lehet megnyerni, és sosem szabad megvívni" - reagált beszédében Vlagyimir Putyin fenyegetőzésére. Szerda reggel felvételről sugárzott beszédében az orosz elnök támogatásáról biztosította a megszállt ukrán területek orosz bábvezetése által kezdeményezett "referendumokat", melyeken a területek Oroszországhoz csatolásáról döntenének. Az orosz katonai doktrína alapján pedig az országot ért támadást akár atomfegyverekkel is megtorolhatnák, Putyin erre az eshetőségre hívta fel a figyelmet. Putyin emellett azt állította, hogy a Nyugat fenyegette Oroszországot atomcsapással. Valójában senki se tett ilyet, közölte az ENSZ közgyűlésen tartott beszédében Biden.



"Mindenkinek annak kellene tekintenie ezeket a felháborító tetteket, amik" - mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a visszavonuló orosz csapatok háborús bűnök nyomait hagyják maguk után Ukrajnában.

"Akárki is vagy, akárhol is élsz, bármiben is hiszel, mindez meg kell, hogy fagyassza az ereidben a vért. Ezért fogott össze 141 nemzet a közgyűlésen, hogy egyhangúan elítélje Oroszország Ukrajna elleni háborúját."

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Biden szerint az Egyesült Államok azt akarja, hogy a háború igazságos feltételek mellett érjen véget, "olyan feltételek mellett, amelyeket mind elfogadtunk, jelesül, hogy nem hozhatsz olyan döntést, hogy csak úgy elfoglalod egy másik ország területét." Az amerikai elnök szerint egy ország áll csak a háború békés lezárásának útjában, ez pedig Oroszország.