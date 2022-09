Az MNB Parragh Lászlónak: Fejezze be a monetáris politikával és magyar gazdasággal kapcsolatos megalapozatlan, téves és káros nyilatkozatait!

„A Jegybank felszólítja Parragh Lászlót, hogy fejezze be a monetáris politikával és magyar gazdasággal kapcsolatos megalapozatlan, téves és káros nyilatkozatait” – címmel tett közzé jegyzetet honlapján a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank, és már a címből látni, hogy eléggé felháborította őket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének kedden megjelent interjúja.

Parragh Lászlóval kedden a Portfólió közölt interjút, és ebben többek között a monetáris politikát is okolta azért, hogy Magyarország rossz helyzetben várja a közelgő válságot. Mint fogalmazott, „a világgazdaság három ezrelékét állítja elő Magyarország, ezért nem csinálhatunk unortodox monetáris politikát. Azok a folyamatok, amiket ma látunk, már 3-4 éve elindultak, csak sokak számára a Covid-válság eltakarta azokat. Az MKIK már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet többek között a gazdasági szerkezetváltás szükségességre is”. Beszélt arról is, hogy más lenne a helyzet, „ha egy-két éve felvettünk volna olcsón, alacsony kamattal devizaforrást, 10 éves futamidőre, akkor nem lenne semmi gond, most minden rendben lenne – akkor azonban nem volt kellő és józan monetáris támogatása ennek."

Az MNB szerző nélküli közleménye azzal indul, hogy az iparkamara elnöke „már számtalan alkalommal tett felelőtlen, szakmailag hibás kijelentéseket a magyar gazdaság jelenéről és még több alkalommal bocsátkozott megalapozatlan jóslatokba annak jövőjét illetően. Ezek a nyilatkozatok kizárólag arra voltak jók, hogy növeljék a piaci bizonytalanságot és félretájékoztassák az embereket.”



Parragh és Matolcsy egymás mellett, egy 2017-es konferencián Fotó: Koszticsák Szilárd

Az MNB már korábban is kérte, hogy ezt fejezze be, de szerintük legújabb kijelentései már egyértelműen átlépik az észszerűség határait. Épp ezért most tájékoztatják Parraghot, hogy az MNB nem konvencionális, célzott intézkedései 2013 óta számottevően járultak hozzá a hazai gazdaság növekedéséhez, a hitelezés összeomlásának elkerüléséhez, az állam finanszírozási költségeinek csökkentéséhez, valamint a koronavírus-válság hatásainak kezeléséhez.

A Növekedési Hitelprogram erényeinek felsorolása mellett a közlemény kitér arra is, hogy „a pandémiát megelőző 'unortodox' monetáris politikai lépésekkel pedig a jegybank nemhogy nem gátolta, hanem inkább megteremtette a lehetőségét egy versenyképességi fordulat végrehajtásának is.”

A devizakötvényes megjegyzésével kapcsolatban az MNB szerint Parragh elfelejtette a 2008-as válság tanulságait, és az iparkamarai elnök szerintük tévesen tartja túl alacsonynak az euró megtakarítások arányát, ezzel szemben az igazság az, hogy nem segítené a gazdaságot, ha euróban lennének a megtakarítások.

„Parragh László az inflációval kapcsolatos narratívában sem követi a józanságot és a mértékletességet, ezért egyértelműen károsak és tévesek azon kijelentései, amelyek megalapozatlanul egy magas szinten ragadó inflációt vizionálnak. A globális inflációban már egyértelműen látszódnak azok a jelek, amelyek keresleti és kínálati oldalról is a fordulat irányába mutatnak. A nyersanyagárak ugyan továbbra is magas szinten alakulnak, azonban számos esetben igen jelentős csökkenés ment végbe az augusztusi rekordszintekhez képest, ami egyértelmű javulást tükröz a globális inflációs kilátásokban” – állítja a jegybank, melynek közleménye így ér véget: