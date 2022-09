Egy orosz nő nem találta a gyilkosságért elíltélt férjét a börtönben, mert elvitték harcolni Ukrajnába

Vilena pár nappal ezelőtt elment egy oroszországi börtönbe, hogy meglátogassa a gyilkosság miatt elítélt férjét, de azt mondták neki, a férje már nincs ott. Az orosz nő a BBC-nek azt mondta, csak annyit közöltek vele, hogy a férje, aki tizenhárom évig ott volt, már nincs a börtönben, több információt nem kapott. Pár nappal később aztán jött egy telefonhívás egy ukrán számról. A férje hívta, aki elmondta, hogy Ukrajnában van. „Még ha bele is egyezett, hogy Ukrajnába megy, illegálisan küldték oda. Az elítéltek harcba küldése törvényellenes” – mondta a nő.

Putyin részleges mozgósítást bejelentő beszéde után mi is írtunk arról, hogy az oroszok sorozatgyilkosokat és legalább egy kannibált is elküldtek az ukrajnai háborúba. Ezzel kapcsolatban Olga Romanova, a Rusz Szidjascsaja civil szervezet alapítója a Daily Beastnek azt mondta, Putyin terve az, hogy legalább 50 ezer elítéltet toborozzon, és a Wagnert irányító Jevgenyij Prigozsin, az elnök bizalmasa 3000 rabot már el is küldött Ukrajnába.

A mozgósítás miatt Oroszország több városában is tiltakoztak, több videó is készül arról, hogy rendőrök verik, kergetik és hurcolják el a tüntetőket.