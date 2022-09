Navracsics azért váltott frakciót, mert a KDNP neve most jobban cseng, mint a Fideszé

Navracsics Tibor Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal is lebeszéte, hogy inkább átül a KDNP frakciójába. „Azért, hogy az Európai Néppárttal való kapcsolatot meg tudjuk őrizni. A KDNP, amely a Néppárt tagja maradt, felajánlotta azt, hogy lépjek át a KDNP-be, így az Európai Néppárttal való kapcsolatot is tudom tartani”- mondta a miniszter az Inforádiónak. Már a választások óta gondolkozott ezen, de egy jogszabályváltozás csak most tett lehetővé a frakcióváltást. Bár kínos kérdéseknél már korábban is inkább KDNP-snek álcázta magát.

Navracsics egyetértett azzal, hogy a néppárti tagság miatt KDNP neve ez talán jobban cseng most az uniós tárgyalópartnereknél, mint a Fidesz. Azt mondta, az Európai Néppártban is sokan pozitívumként fogadták, hogy KDNP-s lett.