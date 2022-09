Videón, ahogy Rákay Philip végigdirigálja minden idők legdrágább magyar filmjének forgatását

Megjelent egy 80 másodperces werkfilm Rákay Philip Petőfi-filmjéről, amiben a Fidesz-frakcióülésre is hivatalos influenszer-forgatóönyvíró-producer legalább ötször feltűnik.

Rákay a Fidesz kötcsei találkozóján jelentette be, hogy végeztek a forgatással. Legalábbis amikor arról kérdeztük, hogy vannak-e megszorítások Magyarországon, azt mondta: „Nézze két nappal ezelőtt fejeztem be minden idők egyik legnagyobb magyar filmjének forgatását, és én mint egy időutazó most valahogy a 19. században érzem magam. Úgyhogy próbálnék visszazökkenni.”

A Napi.hu április cikke szerint Rákay Philip Petőfi-filmje a 4,5 milliárdos gyártási, 85 milliós gyártás-előkészítési és 10,1 milliós forgatókönyv-fejlesztési támogatást kapott, ami mellé a Nemzeti Filmintézet (NFI) a választások előtt még hozzácsapott 200 millió forintot. Így a lap számításai szerint az adókedvezmény-rendszeren keresztül igénybe vett támogatással együtt

Rákayék 6,1 milliárd forintért készíthetik el az eddigi legdrágább magyar filmet.

A Petőfiről szóló film elkészítésére egyébként eredetileg Bereményi Gézát kérték fel, aki Nyáry Krisztián irodalomtörténésszel együtt meg is írta a szinopszist, ami tetszett is a döntéshozóknak. Bereményi a Klubrádióban azt mondta, ezután szóltak nekik, a filmkészítés jogát inkább Rákay Philipnek adták.

A Most vagy soha című film a Nemzeti Filmintézet januári közleménye szerint 2023-ban kerülhet a mozikbaa. A film forgatókönyvét Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk írták. A producerek: Fülöp Péter, Csincsi Zoltán, Kriskó László és Rákay Philip. A rendező pedig Lóth Balázs rendező (A mi kis falunk) lett. A közlemény szerint ez lesz minden idők leglátványosabb hazai kalandfilmje Petőfiről, a márciusi ifjakról és arról a 24 óráról, ami „megváltoztatta Magyarország történetét és mindmáig meghatározza a magyar kultúráról és függetlenségről való gondolkodásunkat”.