Diplomáciai katasztrófaként emlegetik Dél-Koreában, hogy az elnökük káromkodott az ENSZ-ben

"Diplomáciai katasztrófaként" értékelik Dél-Koreában az új elnök, Jun Szukjol első nagyobb külföldi körútját. Jun több malőrt is elkovetett, először is, bár Londonban tartózkodott, elmulasztotta leróni kegyeletét a királynő ravatalánál.

Jun Szukjol a Globális Alap tanácskozásán New York-ban. A megbeszélés után Joe Bidennel csevegett, majd munkatársainak kommentálva a történteket lefaszozta az amerikai törvényhozókat. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Még ennél is kínosabbnak érzik, hogy miután Joe Bidennel csevegett, a bekapcsolva maradt mikrofonok rögzítették, ahogy káromkodva kommentálja az elhangzottakat. "Hogy ne lenne arcesztés Bidennek, ha ezek a faszok nem fogadják majd el a Kongresszusban" - mondta, utalva arra, hogy az amerikai elnök növelni akarja az Egyesült Államok hozzájárulását az AIDS, Tuberkulózis és Malária Elleni Küzdelem Globális Alapjához.

Jun, akit szűk többséggel választottak csak meg elnöknek, pár hónap alatt sokat vesztett népszerűségéből. Miután szerdán elkáromkodta magát, a felvétel virálisan kezdett terjedni, a Twitteren pedig a koreai káromkodást kapták fel, ami elhagyta a száját.

Liberális ellenzéke azonnal azzal vádolta a konzervatív elnököt, hogy viselkedése "súlyos foltot ejtett a nemzeti büszkeségen". A helyzetet Jun szóvivője Kim Eunhje azzal próbálta menteni, hogy valójában nem is az amerikai, hanem a dél-koreai törvényhozókat faszozta le. "Az elnöknek semmi oka nem volt az USA-ról beszélni, vagy kiejteni a száján Biden nevét" - közölte Kim szóvivő, bár a felvétel alapján nagyon is kiejtette amerikai kollégája nevét, így az is egyértelmű, hogy az amerikai törvényhozókat faszozta le. (Via The Guardian)