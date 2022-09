Egy dakotai nő megmentett egy mosómedvét, de erre mindketten ráfáztak

Akár két év börtönre és 7500 dollára ítélhetik az észak-dakotai Erin Christensent, akit a hatóságok illegális bundásállattartással, tárgyi bizonyíték befolyásolásával és a hatóságok félrevezetésével vádolnak.

A vádban szereplő bundásállat Rocky, a mosómedve volt, amit a 38 éves Christensen saját bevallása szerint három hónapja, egy közút mellett szedett össze, azóta gondozgatta, hogy ha megerősödik, szabadon ereszthesse a vadonban.

Christensen akkor hívta fel magára és illegálisan tartott mosómedvéjére a figyelmet, amikor szeptember 6-án a happy hour alatt Rockyt is magával vitte a Maddock bárba. Bár a csapos szerint Rocky senkit se harapott meg, a helyi egészségügyi hatóság veszettség veszélye miatt riasztást adott ki.

Rocky sajnos nem élhette meg a szabadságot, a hatóságok elkobzása után el is altatták. A boncolása után kiderült, hogy egyáltalán nem volt veszett.

Christensent a múlt héten fogták el a hatóságok, miután többszöri házkutatatási kísérletek során végre rábukkantak. Christensen szerint a hatóságok kissé túllőttek a célon. Amikor végre sikerült betájolniuk, hogy Rocky és Christensen hol lehet, a nő leírása szerint "faltörő kossal törték rájuk a ház bejárati ajtaját".

Az USA néhány tagállamában engedélyezett a mosómedvék házikedvencként tartása. Mi több, Calvin Coolidge elnök még a Fehér Házban is tartott egy Rebeccára keresztelt egyedet. Észak-Dakotában viszont tiltott a mosómedvetartás.

Christensen ennek ellenére úgy érzi, Rockyval kibabráltak. "Túlságosan is sokat tettek azért, hogy letartóztathassanak egy ártatlan mosómedvét. Valójában nem az egészségünk érdekelte őket, csak azzal törődtek, hogy megtalálják és megöljék Rockyt, engem meg a rács mögé dugjanak" - mondta a Bismarck Tribune-nek. (Via The Guardian. Címlapképünk illusztráció, nem Rockyt, hanem egy másik mosómedvét láthatják rajta.)