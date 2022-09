Szakmai ajánlást fogalmazott meg a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) a művházaknak, kultúrházaknak, kulturális központoknak „az energiaválság hatásainak mérséklésére”, mivel, mint írják, az energiaválság miatti áremelkedéseket fogyasztáscsökkentéssel kell ellensúlyozni, és „nekünk kell elsőként javaslatokkal, ötletekkel szolgálnunk a településvezetés részére, és ezt is várják tőlünk”.

A szőlősi művelődési ház Dabason. Fotó: Kiss Imola/444

Az NMI egyből igyekezett is példával előálni, legújabb szakmai ajánlásában három fő csoportra bontva vetett fel spórolási lehetőségeket "az alapvető szolgáltatási kérdésekre adható racionális válaszoktól" a "napi működési változtatások megtétele" címre keresztelt vad ötletbörzéig.

Az előbbi kategóriába sorolható a korlátozott nyitvatartás, valamint az otthon is elvégezhető feladatok távmunkában végeztetése a munkatársakkal. Az utóbbiak közül a legvadabb ötlet „a nézők által termelt hő” bevetése az épületek felfűtésében. Ennél megjegyzik, hogy ez „téli rendezvényeknél akkor segít, ha jól választjuk ki a termet, és a szervezéssel teltházat csinálunk”

„Eleinte hűvös lesz, de azután a közönség »beleheli a teret«, ilyenkor az oxigén-utánpótlásra kell jobban figyelnünk” – írja szakmai ajánlásában az NMI.

Apropó, oxigénellátás: a téli időszakban a reggeli és délután takarításoknál öt-nyolc perces kereszthuzatot javasolnak.

Apropó, nagyterem: az NMI alapvetően azt javasolja, hogy a nagytermeket lehetőleg inkább zárják le – hacsak nem tudják elég emberrel megtölteni a belehelésükhöz.

Ötletként felvetették továbbá, hogy a rendezvényeket a kultúrházak, művelődési központok helyett lehet olyan más intézményekben is tartani, amelyeket amúgy is be kell fűteni. Például tanítási időn kívül az iskolákban, vagy a polgármesteri hivatalok tanácstermeiben.

A programszervezőknek meg azt javasolják, hogy úgy szerződjenek a fellépőkkel, hogy bármikor lemondhassák a tervezett fellépést, és igyekezzenek fix útiköltségben megállapodni, hogy a változó költségek elszámolásából ne adódjanak viták.