Meghalt Donald Blinken, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete

96 évesen elhunyt Donald Blinken, a jelenlegi amerikai külügyminiszter, Antony Blinken apja 1994 és 1997 között volt az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete.

Blinken halálhírét fia jelentette be Twitteren, ahol úgy fogalmazott, családjuk „elvesztett egy szülőt és nagyszülőt, a szeretet és az inspiráció forrását”.

Antony Blinken apja halála miatt több hivatalos programját is lemondta New Yorkban, ahol az ENSZ közgyűlésén vett részt.

Donald Blinken Fotó: CINDY ORD/Getty Images via AFP

Donald Blinken a Harvardon végzett, pénzügyi befektetőként, alapkezelőként dolgozott. Támogatta Bill Clinton kampányát, ezután, 1994-ben kapta meg nagyköveti kinevezését Budapestre. Felesége, Vera Blinken akkor gyakorlatilag hazatért, mivel Magyarországon született a második világháború előtt, és 1949-ben menekült anyjával Amerikába. (Donald Blinken első felesége, Antony Blinken anyja is magyar származású, mert bár ő és már szülei is Amerikában születtek, magyar zsidók voltak.) A Blinken házaspár sokat tett Magyarországon a fejlődésért, a rendszerváltás utáni demokratizálódási folyamatok elősegítéséért. 2015-ben a CEU Nyílt Társadalom Archívuma (OSA) kapott tőlük nagy adományt, hálából most az ő nevüket viseli az archívum.