Olaszországot egy olyan jövőtől féltik, ami Magyarországon a jelen

Vasárnap előrehozott választásokat tartanak Olaszországban, amit minden megbízható előrejelzés szerint a jobbközép szövetség fog megnyerni Giorgia Meloni vezetésével. A választásokat azután kellett kiírni, hogy megbukott Mario Draghi kormánya, amiben valószínűleg vastagon benne volt az ősztől kormányzásra készülő jobboldali pártok vezetőinek keze is.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a legtöbb szavazatot, a voksok mintegy 25 százalékát Meloni pártja, a posztfasiszta Olasz Testvérek (FdI) kapja, 21-22 százalék jut a balközép Demokrata Pártnak (PD), 13 a populista Öt Csillagnak (M5S), 12 Matteo Salvini szélsőjobboldali pártjának, a Ligának (Lega), és 7-8 százalék szavaz majd Silvio Berlusconi korábbi miniszterelnök pártjára, a Hajrá Olaszországra (Forza Italia).

A jobbközép szövetség (tagjai: Olasz Testvérek, Hajrá Olaszország, Liga) kormányra kerülésének lehetősége és Giorgia Meloni, mint jövőbeli miniszterelnök személye sokakra a frászt hozza. Tény, hogy a második világháború óta először alakulhat szélsőjobboldali kormány Olaszországban.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi és Giorgia Meloni 2022. szeptember 22-én a jobbközép szövetség kampányzáró eseményén Rómában. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Ha a jobbközép szövetség a szavazatok több mint 44 százalékát megszerzi, a képviselőházban és a szenátusban is övék a mandátumok kétharmada, ami azt jelenti, hogy a szélsőjobboldaliak olyan, az ország történetében eddig példátlan többséget szereznek, hogy az alkotmányt népszavazás nélkül is megváltoztathatják. Azaz a pártok mostani, barátságos, partneri EU-s hozzáállása változhat, és ez ellen nem lehet tenni semmit.

Azért Meloni az úr

Giorgia Meloni eddig sem csinált titkot belőle, hogy szeretné részben a francia modellt követni, és elnöki rendszert vezetne be a mostani parlamentáris köztársaság helyett. Ez azt jelenti, hogy nagyobb és koncentráltabb hatalmat szeretne szerezni magának az ország vezetőjeként, mint amennyi most a miniszterelnöknek van. Márpedig ha tényleg 44 százalék feletti eredményt ér el a szövetség, akkor ugyanolyan lazán farigcsálhatják az alkotmányt, ahogy azt Orbán Viktor kormánya teszi Magyarországon. De úgy látszik, Meloni semmit sem akar a véletlenre bízni.



Bár az elmúlt hetekben nagyon aktívan kampányolt, és nem győzött interjúkat adni arról, hogy pártja nem is fasiszta, a most sugározni kívánt imidzs, mely szerint ő egy mérsékelt, elitellenes konzervatív politikus, egyelőre nem nagyon ment át.

Meloni már a választási kampány előtt is sokat tett azért, hogy lemossa magáról a populista és fasiszta címkéket, és atlantista, EU-barát, moderált politikusként állítsa be magát a nemzetközi politikában, de a tettei már most is másról árulkodnak. Például pártja, az Olasz Testvérek választási programjában szerepel, hogy az abortusz alapjog marad, ugyanakkor ismert tény, hogy Meloni jó kapcsolatokat ápol ismert abortuszellenes szervezetekkel. Ezzel egybecseng, hogy Marche régióban, melyet már két éve pártja politikusa irányít, már szigorították is a terhességmegszakítás szabályait. Meloni vállalja azt is, hogy nem támogatja, hogy meleg párok örökbe fogadhassanak, és az LMBTQ-közösség törekvéseihez nagyjából úgy viszonyul, mint a magyar kormány.

A piac

A piac is gyanakvással tekint a jövőbeli szélsőjobboldali kormányra. A Reuters hírügynökségnek Charles Haddad, az OFI Asset Management portfólió-menedzsere azt mondta, Meloni látszólagos visszafogottsága rövid távon megnyugtatta őket, de hangsúlyozta, hogy csak rövid távon. Kérdés, hogy ha valóban a jobbközép szövetség nyer, milyen lesz a 2023-as költségvetés. Meloni azt ígéri, betartják az Unió szabályait, ugyanakkor a szövetség közös programjában szerepel az adócsökkentés és a nyugdíjak megemelése, ami összeütközéshez vezethet, mert lazítaná az EU-nak tett szigorú vállalásokat a költségvetés rendbetételre. Ráadásul ha az új kormány tényleg kétharmados többséget szerez, és belenyúlhat az alkotmányba, az nemcsak társadalompolitikai kérdésekben hozhat konfliktusokat országon belül és az EU-val, hanem megnyitja a kaput az ún. unortodox gazdaságpolitikának is.

Tény, hogy Meloni pártja módosítani szeretné az EU Olaszország számára kidolgozott gazdaságélénkítő csomagját, Brüsszel viszont jelezte, hogy maximum finomhangolásra lehet mód. Ha az új kormány miatt Olaszország nem hozza az elvárásokat, akkor nem biztos, hogy megkapják a 19 milliárd eurós alapot - mondta Maartje Wijffelaars, a Rabobank közgazdásza a Reutersnek.

Meloniék és Orbán

A jobbközép szövetség mindhárom pártvezetője jó kapcsolatot ápol Magyarország miniszterelnökével. Orbán Viktor barátsága Silvio Berlusconival évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és maga Orbán is elismeri, milyen mély benyomást tett rá a mindig ellentmondásos megítélésű Berlusconi. Bár voltak döccenők kettejük kapcsolatában, viszonyuk ma is jó. (Berlusconi és Orbán barátságáról nagyon érdekes történetek olvashatók kollégám, Rényi Pál Dániel Győzelmi kényszer című, remek könyvében.)

Matteo Salvini, a Liga vezetője egy időben Orbán egyik legfontosabb európai szövetségese volt. Sok közös volt bennük, de a legjobban a bevándorlás-ellenesség hozta össze őket. Barátságuk 2019-ben csúcsosodott ki, amikor kicsit mindketten elhitték, hogy végre bekövetkezik Európában a szélsőjobboldali fordulat, ekkor Salvini Magyarországra is ellátogatott, és Orbánnal közösen tekintették meg a déli határzárat. Salvini ekkor még belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes volt, de pár hónappal később, amikor először próbálta cselszövéssel elérni, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, végül saját magát vezette ki a kormányból. Orbán ezután sem engedte el a kezét, de ahogy fogyott a Liga népszerűsége, és ahogy növekedett az Olasz Testvéreké, elkezdett látványosan dörgölőzni Melonihoz.

Kettejük kapcsolata azóta egészen új magasságokba ért: a Fidesz áprilisi választási győzelme után Meloni gratulált Orbán Viktornak „rendkívüli győzelméhez”. Az olasz ANSA hírügynökségnek akkor azt mondta, a teljes baloldal sem volt elég ahhoz, hogy legyőzzék Orbánt. „Évek óta támadják a határvédelmi és családbarát politikája miatt, de az elmúlt hetekben senki sem köszönte meg neki, hogy több százezer ukrán menekültet fogadott be. Magyarország tagja a NATO-nak és az EU-nak, és teljesíti a kötelezettségeit. Európa érdeke, hogy a magyarokat újra bevonja a közös ügybe, hogy megakadályozzák Oroszország és Kína beavatkozását, de ehhez Brüsszelnek először is tiszteletben kell tartania a magyarok akaratát. Ami ma ismét világosan megnyilvánult" - mondta.

Miután szeptember 15-én Brüsszelben megszavazták a Magyarországot elítélő EP-jelentést, mely szerint Magyarországon már nincs demokrácia, Meloni kijelentette: Orbánt a magyarok választották meg, legitim választáson. Az EP-jelentést az Olasz Testvérek és a Liga nem szavazta meg, Meloni magyarázata szerint azért, mert az ilyen vádaknak megalapozottaknak kell lenniük, de szerinte ez a jelentés inkább politikai jellegű. „Szeretnék egy olyan Európát, ahol nem az alapján döntenek, hogy mennyire tetszik vagy nem tetszik az adott nemzet kormánya” - mondta Meloni.

A kormány bukása óta felerősödtek azok a főleg baloldali hangok, melyek azzal riogatják az olasz szavazókat, hogy ha a jobbközép nyer, Olaszország olyan autokráciává válik, mint Magyarország, Meloni pedig olyan ellentmondást nem tűrő vezetővé, mint Orbán Viktor.

Meloni nem is tagadja, hogy Orbánt egyfajta példaképnek tekinti. Nem is újkeletű ez a szimpátia: már a Fidesz 2018-as győzelme után is arról beszélt, Orbán azért nyert,

„mert a népe érdekeit szolgálja, mert megvédi Európa keresztény identitását, nemet mond a ránk erőltetett iszlamizálódás folyamatára, és nem fél harcolni a pénzügyi spekuláció ellen”.

Mi baj lehet?

Meloni nagyon sok dologban ért egyet Orbánnal, de egyáltalán nem mindenben. Nem is arról van szó, hogy Meloni jóval engedékenyebb hangot üt meg (egyelőre) Brüsszellel, mint Orbán kormánya. A neuralgikus pont az orosz kapcsolat. Míg a magyar kormány hátborzongatóan barátságos az Ukrajna ellen véres háborút folytató Oroszországgal, Meloni álláspontja a kezdetektől az, hogy Moszkvát meg kell állítani, az ukránokat el kell látni fegyverekkel, és Európának sokkal határozottabban kellene védekeznie az orosz befolyás ellen.

Meloninak házon belül is meg kell küzdenie ezzel: szövetségese, a nyíltan oroszbarát Salvini például most is azt hangoztatja, a szankciók nem működnek, és az olasz vezetésnek azzal kellene foglalkoznia inkább, hogy az emberek ki tudják fizetni a számláikat.

Matteo Salvini és Giorgia Meloni a jobbközép szövetség szeptember 22-ei kampányzáró rendezvényén sutyorognak. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Berlusconi is oroszbarát álláspontot képviselt korábban, Putyin személyes jó barátja volt, de - ha kis spéttel is - végül ő is elítélte az Ukrajna elleni háborút. Ehhez képest meglepő fordulat volt, hogy csütörtök este a közszolgálati televízió, a Raiuno Porta a Porta című műsorában védelmébe vette Putyint. Azt mondta, az orosz elnököt a pártja, a miniszterei és az orosz nép „kényszerítette” bele a háborúba, és az oroszok tulajdonképpen „tisztességes embereket” szerettek volna Zelenszkijék helyére ültetni, ha az eredeti terv szerint sikerült volna egy hét alatt elfoglalni Ukrajnát. Utána persze rájött, hogy ez nem hangzik túl jól, és kiadott egy közleményt, melyben tisztázni próbálta, hogy pártja mindig is az EU és a NATO mellett, és az ukrajnai agresszió ellen lesz.

Csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szavai váltottak ki komoly visszhangot Olaszországban. Az elnök azt mondta, arra az esetre, ha az előrehozott választások autokratikus, nacionalista és euroszkeptikus fordulatot hoznak, akkor „megvannak az eszközeink, úgy, mint Lengyelország és Magyarország esetében”. Ugyanakkor hozzátette, hogy készek együttműködni minden olyan demokratikus kormánnyal, amelyik hajlandó velük együttműködni.

Kijelentésére Salvini azonnal nagyon hevesen reagált, von der Leyen szavait az olasz belpolitikába való aljas és arrogáns beavatkozásnak bélyegezte. „A hölgy minden európait képvisel, a fizetését mindannyian fizetjük, és ez egy undorító és arrogáns fenyegetés volt. A Liga EP-frakciója bizalmatlansági indítványt fog benyújtani” - mondta Salvini.

Bár Meloni tényleg rengeteg energiát fektetett abba, hogy elhitesse, pártja nem fasiszta, még az utolsó napokra is jutott egy jó kis botrány az Olasz Testvérek körül. Az olasz napilap, a La Repubblica hozta le, hogy a párt egyik szicíliai politikusa, Calogero Pisano 2014-ben Facebookon dicsérte Hitlert, Meloniról pedig azt írta 2016-ban, hogy egy „modern fasiszta”. Ugyanebben az évben Putyinról is szép szavakkal emlékezett meg. A hír napvilágra kerülése után nem sokkal az Olasz Testvérek közleményt adott ki, melyben bejelentették, hogy a párttagot azonnali hatállyal felfüggesztették.