1-1-re végzett a Fidesz és az ellenzék a két legfontosabb vasárnapi időközin

Kilenc településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap, ebből kettő volt az országos poltika szempontjából is fontos. Csúnya lenne, ha a vasárnapi időköziket se húzná be az ellenzék – írtuk előzetes anyagunkban minderről szombaton.

Újpestet behúzta

Az újpesti 12-es egyéni választókerületben négyen indultak:

Maholányi Zsolt (DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd-UPK Újpestiek Közössége)

Jókay Attila (Fidesz-ÚE)

Márkus Krisztián Zsolt (Mi Hazánk)

Fehérvári Zsolt István (Munkáspárt-ISZOMM)

A mandátumot 695 szavazattal, 50,9 százalékos eredménnyel Maholányi Zsolt vitte.

Jókay kampánya már-már észrevétlen volt, az újpesti Fidesz facebook-oldala a kormánypárt országos üzeneteivel van tele: a szankciók nem működnek, a Fidesz békét akar, Gyurcsányból nem kérnek többet.

Az LMP-s közös jelölt, Maholányi Zsolt ezzel szemben a kerülethez vagy a pártjához köthető országos politikusokkal és a helyi politika ismertebb szereplőivel kampányolt: Ungár Péterrel, az LMP társelnökével, a DK-s Varju Lászlóval, Déri Tibor újpesti polgármesterrel és alpolgármesterekkel.

Miskolcon viszont nagyot nyert a Fidesz

A miskolci hármas egyéni választókerület indulói ők voltak:

Sebe-Gazdig Judit (DK-LMP-MSZP-Párbeszéd-Momentum-Velünk a Város)

Barta Gábor (Fidesz-KDNP)

Fülöp József Istvánné (Munkáspárt-ISZOMM)

Barta Gábor 838 szavazattal, 56,24 százalékos eredménnyel lett képviselő.

A fideszes Barta és az ellenzéki Sebe-Gazdig kampánya markánsan különbözött egymástól, és ezt a különbséget lehetett felfedezni a tavaszi országgyűlési választás utáni, többnyire fideszes győzelmeket hozó időközi önkormányzati választásokon is. A fideszes jelölt az utcákat járta, többnyire egymagában, rollátort adományozott 82 éves néninek, országos politikusokkal ha nem volt muszáj, nem mutatkozott. Külön történet az Y-híd, amivel Barta előszeretettel fotózkodott. Ez a választókerülettől valójában több kilométerre fekszik, még Orbán Viktor ígérte meg 2015-ben. Ellenzői szerint felesleges, semmilyen helyi közlekedési problémát meg nem oldó beruházás volt.

A fideszes jelölttel szemben Sebe-Gazdig pártja mindkét vezetőjével találkozott a kampányfinisben. Gyurcsány Ferenc és pártja szerdán, a miskolci időközi választás hajrájában tartott kihelyezett frakcióülést Miskolcon, és ha már ott volt, megtolta Sebe-Gazdig Judit kampányát is. A jelölt ott volt hétfőn Budapesten is, ahol Dobrev Klára mutatta be árnyékkormánya tagjait, emellett utcafórumokon és lakótelepi lépcsőházakban bukkant föl. Az eredmények azt mutatják: hiába.