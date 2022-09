Roger Waters lemondta lengyelországi koncertjeit, nem várta meg, hogy nemkívánatos személlyé nyilvánítsák Krakkóban

A Pink Floyddal világhírűvé vált Roger Waters áprilisban két koncertet adott volna Krakkóban aktuális This is not a Drill című turnéja keretében. A zenész most bejelentette, lemondja a krakkói eseményeket – írja a Szabad Európa. Ezt a krakkói Tauron Arena vezetője jelentette be, aki szerint Waters menedzsere nem adott magyarázatot a döntésre.

Viszont a cikk szerint ha nem mondta volna le a koncerteket magától, valószínűleg a város vezetői kérték volna meg erre.

Roger Waters egy tüntetésen Ausztráliában Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI/Anadolu Agency via AFP

Waters az utóbbi időben olyan kijelentéseket tett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, amelyek közül több is felbőszítette az ukránokat és az oroszellenes- ukránbarát lengyeleket. A háború előtt néhány nappal az RT propagandatévének „Oroszországot démonizáló propagandának” és hülyeségnek nevezte, hogy az oroszok megtámadnák Ukrajnát. Az invázió elindítása után a NATO-t tette felelőssé a konfliktus miatt, Joe Bident pedig háborús bűnösnek nevezte.

Legutóbb szeptember elején került a háborúról szóló nézeteivel a sajtóba, amikor nyílt levelet írt Olena Zelenszka ukrán first ladynek, ebben az extrém ukrán nacionalizmust tette felelőssé a háborúért. Korábban ezzel együtt azt is mondta, hogy elborzasztotta Ukrajna orosz megszállása, Vlagyimir Putyint pedig gengszternek nevezte.

Mindenesetre a krakkói közgyűlés inkább az oroszpárti, illetve Ukrajnát és a Nyugatot felelősségre vonó nyilatkozatokra figyelt, és a jövő héten szavazott volna arról, hogy Waterst nemkívánatos személlyé nyilvánítsák. Lukasz Wantuch önkormányzati képviselő azt nyilatkozta, szégyen lenne a városra nézve, ha a Putyint nyíltan támogató Waters felléphetne a városban. Énekeljen Moszkvában – tette hozzá a képviselő.

Ezzel együtt jelen állás szerint számos más városban és Budapesten is fog, turnéja április 23-án ér ide, ahova éppen Lengyelországból érkezett volna.